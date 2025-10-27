Par turnīra uzvarētājiem kļuva Arturs Averčenko un Markuss Reke, savukārt sudraba medaļas izcīnīja Milans Proņins un Maksims Biktimirovs.
Liepājas bokseri Averčenko un Reke izcīna zeltu starptautiskās sacensībās Polijā
No 16. līdz 18. oktobrim Polijas pilsētā Torunā norisinājās starptautisks boksa turnīrs “Copernicus boxing cup 2025”, kurā godalgotas vietas izcīnīja arī Liepājas bokseri.
Sacensībās piedalījās sportisti no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Slovākijas un Norvēģijas, bet Latviju mačos pārstāvēja četri bokseri no Liepājas – Markuss Reke, Milans Proņins, Arturs Averčenko, Maksims Biktimirovs.
“Par turnīra uzvarētājiem kļuva Arturs Averčenko ("Olymp sports") un Markuss Reke (LKSS), savukārt sudraba medaļas izcīnīja Milans Proņins (LKSS) un Maksims Biktimirovs ("Olymp sports"). Šis ir sezonas sākums, sportisti vēl tikai uzņem formu, cerams augsti rezultāti sekos arī turpmāk starptautiskā arēnā,” portālam “ReKurZeme” norāda treneris Raitis Mičulis. Nākamās sacensības Liepājas bokseriem paredzētas novembrī, un tās notiks Jelgavā, Liepājā un Saldū.