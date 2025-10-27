Porziņģa dalība "Hawks" mačā ar "Bulls" zem jautājuma zīmes.
Porziņģa dalība Atlantas “Hawks” nākamajā spēlē neskaidra
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa dalība viņa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" pirmdienas mačā ar Čikāgas "Bulls" ir zem jautājuma zīmes, ziņo vienība.
Atlantas komanda jaunajā sezonā aizvadījusi trīs spēles, kurās izcīnīts viens panākums, bet Porziņģis saslimšanas dēļ piedalījies tikai pirmajā mačā.
Līdzās apslimušajam Porziņģim, uz jautājuma zīmes ir arī Dželena Džonsona un Zakarija Risašē līdzdalība nākamajā spēlē.
Pirmdien "Hawks" uzsāks četru spēļu izbraukumu sēriju, no sākuma tiekoties ar šosezon divos mačos vēl nezaudējušo "Bulls", bet turpinājumā būs jāmērojas spēkiem ar Bruklinas "Nets", Indiānas "Pacers" un Klīvlendas "Cavaliers".