Semeņistaja sasniedz jaunu karjeras rekordu, Ostapenko saglabā stabilu vietu WTA rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā pakāpusies par vienu pozīciju uz 23. vietu, bet Darja Semeņistaja sasniegusi jaunu rekordu, veicot kāpumu uz 87.pozīciju.
Ostapenko iepriekšējā nedēļā turnīros nespēlēja, bet Semeņistaja piedalījās Rovereto "WTA 125" turnīrā, kur aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.
Jau ziņots, ka Semeņistaja ranga pirmajā simtniekā debitēja pagājušajā nedēļā, ieņemot 92.vietu.
Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova saglabājusi 208. vietu, Kamilla Bartone pakāpusies par piecām ailītēm (555.), Adelina Lačinova rangā zaudējusi septiņas vietas (631.), bet Beatrise Zeltiņa ir vienu pozīciju augstāk (691). Kritumi par četrām un piecām vietām ir attiecīgi Diānai Marcinkēvičai (798.), Elzai Tomasei par deviņām pozīcijām (943.), Sabīne Rutlauka pozīciju nav mainījusi (1235.), bet Margarita Ignatjeva zaudējusi 33 vietas (1469.).
WTA ranga pirmajā pieciniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka, bet aiz viņas ir trīs amerikāniete Korija Gofa, Amanda Aņisimova un Džesika Pegula. Par vienu pozīciju pakāpušās Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un amerikāniete Medisona Kīza, ieņemot attiecīgi sesto un septīto vietu, divas pozīcijas zaudējusi itāliete Jasmīne Paolīni, kura tagad ir astotā, bet labāko desmitnieku noslēdz un viņas tautiete Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko no septītās pozīcijas pakāpusies uz sesto, bet Darja Semeņistaja atguvusi sešas pozīcijas un ir 157. vietā. Tikmēr kritumi ir Bartonei par deviņām vietām (452.), Sevastovai par sešām (497.), Marcinkēvičai par 79 pozīcijām (549.), bet Tomase saglabājusi 668.pozīciju. Rangā atrodamas vēl desmit Latvijas tenisistes, no kurām pirmajā tūkstotī atrodas Ignatjeva (944.) un Lačinova (966.).
Dubultspēļu ranga līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova, kurai seko amerikāniete Teilore Taunsenda.