"Ventspils" sakauj "Latvijas Universitāti" LIBL spēlē
"Ventspils" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) mājas spēlē pieveica "Latvijas Universitāti" (LU). "Ventspils" svinēja uzvaru ar 105:88 (22:20, 36:20, 21:26, 26:22).
Uzvarētājiem 22 punktus guva Artūrs Ausējs, 16 - Edvards Mežulis, pa 14 - Amands Urkis un Braients Tomass, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, bet 12 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Kamerons Šeltons.
LU vienībā 20 punktus guva Artūrs Kazāks, 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Marlons Šorts, 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Francis Neilands, bet 11 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Rūdis Donis.
"Ventspils" pēc uzvaras pār "zeļļiem" bija cietusi trīs zaudējumus, pēdējā mačā izbraukumā ar 69:76 piekāpjoties "VEF Rīga" vienībai, bet LU bija cietusi četrus zaudējumus.
Vēl piektdien "Rīga zeļļi" mājas spēlē Saldū tiekas ar "Liepāju", bet "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" savā laukumā - ar Keilas "Coolbet". Spēli Saldū tiešraidē translē tīmekļa vietne "Sportacentrs.com" un otro puslaiku - televīzijas kanāls TV4, bet maču Valmieras Olimpiskajā centrā tiešraidē pārraida televīzijas kanāls "Best4Sport 2".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".