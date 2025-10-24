Jokičam "pieticīgs" "triple-double"; GIldžess-Aleksandrs un Gordons nospēlē karjeras rezultatīvākās spēles
Savas karjeras rezultatīvāko spēli ceturtdien aizvadīja Šejs Gildžess-Aleksandrs, ar 55 gūtiem punktiem palīdzot pagājušās sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fināla atkārtojumā čempionei Oklahomasitijas "Thunder" otrajā papildlaikā pārspēt Indiānas "Pacers" vienību.
"Thunder" izbraukumā bija pārāki ar 141:135 (22:25, 32:22, 27:31, 32:35, 11:11, 17:11). Pagājušās sezonas vērtīgākais spēlētājs Gildžess-Aleksandrs 45 minūšu laikā iekrāja 55 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. No spēles viņš realizēja 15 no 31 metiena un grozā raidīja 23 no 26 soda metieniem. 27 gadus vecais kanādietis otrajā papildlaikā guva deviņus punktus.
"Thunder" arī pirmajā sezonas mačā pār Hjūstonas "Rockets" izcīnīja uzvaru otrajā papildlaikā un kļuva par pirmo komandu NBA vēsturē, kas sezonu sākusi ar diviem panākumiem otrajos pagarinājumos.
Gildžesam-Aleksandram līdz šim rezultatīvākā bija 54 punktu spēle, bet kopumā 50 punktu robežu viņš pārsniedza piekto reizi. Uzvarētāju rindās vēl 26 punktus guva beļģis Eidžejs Mičels, kuram tas arī bija personīgais rekords, 23 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Ārona Viginsa kontā, bet 15 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Čets Holmgrens. "Pacers" sastāvā ar 36 punktiem un 11 bumbā izcēlās Benedikts Maturins, 32 punkti un 15 bumbas Paskāla Siakama kontā, 20 punktus guva Obi Topins, bet 15 - Bens Šepards
Papildlaiks ceturtdien bija nepieciešams arī otrajā mačā, kurā Goldensteitas "Warriors" savā laukumā ar 137:131 (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11) pārspēja Denveras "Nuggets" vienību.
Uzvarētājiem 42 punktus guva Stefens Karijs, 21 punktu pievienoja Džimijs Batlers, bet vēl pieci spēlētāji katrs atzīmējās ar vismaz 11 punktiem. "Nuggets" no zaudējuma neglāba Ārona Gordona jauns personīgais rekords - 50 punkti. Viņš pārspēja Aleksa Ingliša 1985. gada Denveras vienības rekordu gūtajos punktos pirmajā mačā, kā arī realizēja desmit no 11 tālmetieniem, atkārtojot tolaik Bostonas "Celtics" rindās spēlējošā Terija Rozjēra (vakar tika aizturēts par spēļu rezultātu ietekmēšanu) rekordu sezonas pirmajās spēlēs. Nikola Jokičs viesu rindās izcēlās ar 21 punktu, 13 atlēkušajām bumbās un desmit rezultatīvām piespēlēm, kļūstot tikai par otro spēlētāju NBA vēsturē, kurš četras reizes sezonas pirmajā mačā ticis pie "triple double" - iepriekš to bija iespēji tikai leģendārais Oskars Robertsons. Vēl Denveras kluba rindās ar 25 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džamals Marejs.
Pagājušajā sezonā par NBA čempioni kļuva Oklahomasitijas "Thunder" finālsērijā līdz četriem panākumiem ar 4-3 pārspēja Indiānas "Pacers" vienību.