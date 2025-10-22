Latviešu hokejisti NHL: Šilovs un Merzļikins izceļas ar drošu sniegumu, Balinskis palīdz “Panthers” uzvarā
Otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) trīs Latvijas spēlētāji piedalījās savās komandu uzvarās. Ar teicamu sniegumu vārtos izcēlās Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins, savukārt aizsargs Uvis Jānis Balinskis palīdzēja Floridas “Panthers” komandai tikt pie panākuma.
Šilovs palīdz “Penguins” sagraut “Canucks”
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs atvairīja 23 pretinieku metienus NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas “Penguins” komanda savā laukumā ar rezultātu 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) uzvarēja Vankūveras “Canucks”.
“Canucks” sastāvā šoreiz nespēlēja Teodors Bļugers, kurš atlabst pēc savainojuma.
Šilovs tika galā ar 23 no 24 metieniem, atvairot 95,8% raidījumu un kļūstot par vienu no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem. “Penguins” ar 10 punktiem septiņās spēlēs šobrīd ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet “Canucks” ar astoņiem punktiem septiņās spēlēs atrodas piektajā vietā Rietumos.
Balinskis veic trīs spēka paņēmienus “Panthers” uzvarā pār “Bruins”
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis pielietoja trīs spēka paņēmienus un palīdzēja Floridas “Panthers” komandai viesos ar rezultātu 4:3 (1:0, 1:0, 2:3) pārspēt Bostonas “Bruins”.
Balinskis uz ledus pavadīja 11 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja divus pretinieku metienus un noslēdza spēli ar lietderības koeficientu -1.
“Panthers” ar astoņiem punktiem astoņās spēlēs šobrīd ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.
Merzļikins droši sargā vārtus “Blue Jackets” uzvarā
Savukārt Elvis Merzļikins atvairīja 22 metienus NHL spēlē, kurā viņa Kolumbusas “Blue Jackets” izbraukumā ar rezultātu 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) pārspēja Dalasas “Stars”.
Merzļikins tika galā ar 22 no 23 pretinieku raidījumiem, atvairot 95,7% metienu un nodrošinot komandai pārliecinošu panākumu.
“Blue Jackets” ar sešiem punktiem sešās spēlēs pašlaik ieņem 11. vietu Austrumu konferencē.