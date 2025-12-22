Cita pasaule
Šodien 05:03
Var notikt kas negaidīts, taču pārmaiņas būs uz labu - horoskops visām zodiaka zīmēm no 22.12. līdz 28.12.
Ieskaties, kas tevi sagaida šonedēļ - no 22. līdz 28. decembrim.
ZIVIS
Vēlme padarīt dzīvi krāsaināku, piepildīt to ar piedzīvojumiem un emocijām ir, bet ar ko sākt nezini. Atvēli laiku sev un savām domām, kārto visu pa plauktiņiem. Iespējams, ka atbilde ir tepat pa rokai, tikai gaida, kad tu to atradīsi. Paša spēkiem ne vienmēr izdosies iedziļināties zemapziņas dzīlēs mītošajās vēlmēs un sapņos. Kur netiec galā pats, runā ar cilvēkiem, dalies savos plānos un idejās.