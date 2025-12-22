"Es vienkārši sapratu, ka mani izmanto," - Aleksandra Kurusova atkal ir brīva meitene
Televīzijas personības un batutu fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas privātajā dzīvē iestājies pārmaiņu laiks. Atklātā sarunā ar tuvu draugu Mainotu šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa stāsta, ka esot pielikusi punktu savām attiecībām, kuras ilgušas divus gadus. Šis solis nav bijis mirkļa impulss, bet gan pārdomāts lēmums, jo regulāri atkārtojušies tie paši strīdi un aizvainojumi.
Kurusova apgalvo, ka pēc dabas esot pārlieku uzticīga un cerību pilna, taču pat viņas pacietībai pienācis gals. "Es vienkārši sapratu, ka mani izmanto - tagad es to redzu no malas, ka mani izmantoja. Tas protams ir ļoti sāpīgi," par rūgto atziņu stāsta Aleksandra. Kaut arī šķiršanās procesā viņa esot tikusi vainota notikušajā, Aleksandra uzskata, ka par attiecību iziršanu atbildība jāuzņemas abiem partneriem. Viņa saka - dažkārt rīkojusies izaicinoši tikai aiz sāpēm: "Es pilnīgi apzinos - ja es taisīju kaut kādus sūdus, tā bija mana reakcija. Es tādā veidā gribēju atspēlēties, lai ne tikai man ir sūdīgi – ne tikai es raudu mājās katru vakaru, ne tikai es pārdzīvoju un reāli nevaru atrast sev vietu, bet arī, lai cilvēks sajūt, ka tas ir nedaudz negodīgi."
Mainots sarunā piebilst, ka, viņaprāt, pie pieļautajām kļūdām vainojams emociju uzplūds, kas aizēnojis faktu, ka attiecībās trūka cieņas. Lai gan Aleksandra izvairās tieši salīdzināt šo mīlestību ar iepriekšējām, viņa atzīst, ka šobrīd sirds ir salauzta. Tomēr, atskatoties uz pagātni, viņa novērtē skaistos mirkļus: "Tie brīži, kuri ir bijuši – tie labie brīži... Es katram novēlu kaut ko tādu piedzīvot – izjust tās emocijas un to mīlestību."
Neskatoties uz notikušo, profesionālā vide pieprasot no Aleksandras nepārtrauktu optimismu un enerģiju. "Man vienkārši asiņo tā sirds, reāli asiņo, bet tajā pašā laikā tev ir jāsavācas," asarām acīs atzīst trenere. Viņa ir pārgurusi no nepieciešamības publiski tēlot, ka viss ir kārtībā: "Kad tev pašai viss ir vienkārši di*sā – ka visu laiku ir jāsaņemas. Esmu nogurusi no tās saņemšanās. Esmu nogurusi no tās tēlošanas." Šobrīd viņa sākot izjust pirmo atvieglojumu. Bailes par to, ko domās citi, ir mazinājušās, un atgriežas vēlme komunicēt ar apkārtējiem bez maskām. "Es reāli jūtu, ka es atdzīvojos tagad. Es sāku atkal dzīvot," teic Kurusova. Lai gan, pēc viņas pašas domām, pretējais dzimums izrādot par Kurusovu interesi, Aleksandra nesteidzoties mesties jaunā dēkā: "Man nevajag plāksteri tagad. Lai viss nomierinās, lai nosēžas, lai es atgūstu sevi. Pierādīšu visiem, ka dzīve pēc 40 tikai sākas."
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.