Vai “Cietais rieksts” ir Ziemassvētku filma? Skatītāji beidzot izlēmuši strīdīgo jautājumu
Lai gan pats Brūss Villiss uzskata, ka asa sižeta filma “Cietais rieksts” nav Ziemassvētku filma, skatītāji joprojām turpina sīvi strīdēties par šo jautājumu.
Filma “Cietais rieksts” savu pirmizrādi piedzīvoja 1988. gada 15. jūlijā, un kļuva par vienu no pazīstamākajām asa sižeta filmām kino vēsturē. Šī filma ne tikai padarīja Brūsu Villisu par pasaules mēroga zvaigzni, bet arī kļuva par pamatu vienai no veiksmīgākajām filmu franšīzēm.
Tā kā filmas darbība norisinās Ziemassvētku vakarā Losandželosā, kur Džons Makleins ierodas Nakatomi uzņēmuma augstceltnē, lai piedalītos savas atsvešinātās sievas Holijas Ziemassvētku biroja ballītē, nejauši kļūstot par liecinieku ķīlnieku krīzei, liela daļa skatītāju vienmēr ir strīdējušies par to, vai šī filma pieder pie svētku filmām.
Tā ir diskusija, kas gadiem ilgi sašķēlusi ģimenes, taču nesen sabiedrība izteikusies un izlēmusi šo jautājumu, kā rezultātā atzīts, ka “Cietais rieksts” nav Ziemassvētku filma.
Tā vismaz uzskata 44% respondentu jaunā Lielbritānijas Filmu klasifikācijas padomes aptaujā. Viņi nedaudz pārspēja 38%, kas apgalvoja, ka Brūsa Villisa filma tomēr ir svētku noskaņas darbs — bet vēl 5% paziņoja, ka tā ir viņu mīļākā Ziemassvētku filma vispār. Vēl 17% — cilvēki, kuri acīmredzot šajā strīdā jau reiz iesaistījušies un tagad vēlas mieru — atbildēja, ka nezina.
Pats Brūss Villiss iejaucās debatēs 2018. gadā, kad paziņoja:“‘Cietais rieksts’ nav Ziemassvētku filma. Tā ir sasodīta Brūsa Villisa filma!”
Viņam atbalstu izteicis arī “Viens pats mājās” zvaigzne Makolijs Kalkins, kuru pagājušajā mēnesī publika izsvilpa pēc tam, kad viņš pauda savu viedokli. “Tā ir vienkārši filma, kuras darbība notiek Ziemassvētkos,” viņš teica. “Ja darbība notiktu Svētā Patrika dienā, filma būtu tieši tāda pati. Bet iedomājieties “Viens pats mājās” Svētā Patrika dienā…”