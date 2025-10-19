Dzierkals un Egle gūst vārtus Čehijas ekstralīgas spēlēs
Latvijas uzbrucēji Mārtiņš Dzierkals un Haralds Egle svētdien katrs guva pa vārtiem Čehijas hokeja ekstralīgas spēlēs.
Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" mājās ar 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) pārspēja Brno "Kometa" hokejistus.
Nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Dzierkals vairākumā guva spēles pēdējos vārtus. Šajā cīņā viņš uz ledus bija 14 minūtes un 47 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Dzierkals šosezon 14 spēlēs guvis trīs vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli.
Tikmēr Egle pēc Jāņa Jaka piespēles guva vārtus spēlē, kurā Karlovi Varu "Energie" viesos ar 3:5 (1:2, 0:0, 2:3) zaudēja "Olomouc".
Egle pirmā perioda 12. minūtē vairākumā panāca 1:2, pēc tam, kad pretinieku vārtu guvumā asistējis bija Renārs Krastenbergs. Trešais latvietis "Energie" komandā Roberts Mamčics svētdien pie rezultativitātes punktiem netika.
Šajā sezonā Egle 16 mačos iekrājis astoņus punktus (3+5).
Citā spēlē Oskars Batņa un Hradeckrālovas "Mountfield" mājās ar 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) uzvarēja Kladno "Rytirzi" ar Jaromīru Jāgru sastāvā. Vēl Miks Indrašis un "Mlada Boleslav" mājās ar 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) zaudēja Pardubices "Dynamo", Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygri" savā laukumā ar 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) atzina Tršinecas "Ocelarzi" pārākumu, bet savainotā Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" viesos ar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) pārspēja Česke Budejovices "Motor".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem Plzeņas vienība, kas ir trešā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.