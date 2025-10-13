Duinovs "Grand Prix" posmā džudo piedzīvo zaudējumu gandarījuma turnīra pirmajā cīņā
22 gadus vecais Latvijas sportists Maksims Duinovs pirmdien Peru tika līdz "Grand Prix" posma džudo gandarījuma turnīram, kur, diemžēl, piedzīvoja zaudējumu pirmajā cīņā.
Duinovs svara kategorijā līdz 100 kilogramiem cīņā par uzvaru D grupā un vietu pusfinālā ar "ippon" piekāpās brazīlietim Žjovani Ferreiram. Gandarījuma turnīra pirmajā kārtā Latvijas džudists pirmdien ar "waza-ari" piekāpās Francijas pārstāvim Faresam Mehuham.
Jau ziņots, ka pirmajā D grupas cīņā Duinovs ar diviem "waza-ari" uzvarēja Paragvajas sportistu Anhelu Gini un otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā ar "ippon" uzvarēja Azerbaidžānas pārstāvi Aždaru Bagirovu. Bet sētdien svara kategorijā līdz 81 kilogramam Latvijas sportists Ivans Mihaļovs pirmajā kārtā pārspēja Peru pārstāvi Fatihu Munosu, bet otrās kārtas cīņā piekāpās itālim Braitam Madaloni-Nosam. "Grand Prix" raudzes turnīri ir trešās prestižākās džudo sacensības aiz "Grand Slam" un "Masters".