22 gadus vecais Duinovs svara kategorijā līdz 100 kilogramiem ar diviem "waza-ari" uzvarēja Paragvajas sportistu Anhelu Gini.
Citi sporta veidi
Šodien 20:13
Džudists Duinovs izcīnījis uzvaru "Grand Prix" posma pirmajā cīņā
22 gadus vecais Latvijas sportists Maksims Duinovs pirmdien Peru svinēja uzvaru "Grand Prix" posma džudo pirmajā cīņā.
Duinovs svara kategorijā līdz 100 kilogramiem ar diviem "waza-ari" uzvarēja Paragvajas sportistu Anhelu Gini. Otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Latvijas džudists pirmdien tiksies ar Azerbaidžānas pārstāvi Aždaru Bagirovu.
Svētdien svara kategorijā līdz 81 kilogramam Latvijas sportists Ivans Mihaļovs pirmajā kārtā pārspēja Peru pārstāvi Fatihu Munosu, bet otrās kārtas cīņā piekāpās itālim Braitam Madaloni-Nosam. "Grand Prix" raudzes turnīri ir trešās prestižākās džudo sacensības aiz "Grand Slam" un "Masters".