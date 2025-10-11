"Rīgas zeļļi" un "Liepāja" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačos pārspēj Igaunijas vienības
Basketbola klubi "Rīgas zeļļi" un "Liepāja" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlēs izcīnījuši uzvaras pār Igaunijas vienībām.
"Rīgas zeļļi" viesos ar 100:72 (32:16, 29:19, 19:22, 20:15) guva panākumu pār Anrija Miškas pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo". Starp uzvarētājiem ar 24 punktiem izcēlās Frenkijs Fidlers, Roberts Bērziņš pievienoja 18 punktus, bet Toms Skuja iekrāja 13 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles. Tallinas vienībā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Hugo Toms. Miška maču noslēdza ar sešiem punktiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā "Liepāja" izbraukumā ar 89:79 (23:19, 17:20, 28:20, 21:20) uzvarēja "Keila". Liepājnieku panākumu ar 31 punktu un sešām atlēkušajām bumbām sekmēja Ksavjers Dusels, Vitālijs Šimanskis iekrāja 16 punktus un 14 bumbas zem groziem, kamēr Emīls Krūmiņš guva 12 punktus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles. Mājinieku rindās ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Ksavjers Bērnss.
Jau ziņots, ka "VEF Rīga" mājās ar 98:72 uzvarēja Mārtiņa Meiera pārstāvēto Tallinas "TalTech"/"Alexela", bet "Latvijas Universitāte" savā laukumā ar 73:97 zaudēja Pērnavas "Transcom".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".