"VEF Rīga" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā pārliecinoši pārspēj Meiera pārstāvēto "TalTech"/"Alexela"
"VEF Rīga" sestdien savā laukumā "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 98:72 (27:25, 29:15, 16:13, 26:19) pāspēja Mārtiņa Meiera pārstāvēto Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Uzvarētājiem Zairs Porters sakrāja 21 punktu un piecas rezultatīvas piespēles, Rihards Aleksandrovs - 20 punktus un piecas atlēkušās bumbas, 15 punktus guva Rostislavs Novickis, 14 punktus guva Arnaldo Toro Barea, kurš sakrāja arī 17 atlēkušās bumbas, bet 11 punktus guva Dairis Bertāns.
Viesiem pieci basketbolisti guva 10-13 punktus, par rezultatīvākajiem ar 13 punktiem kļūstot Meieram, kurš spēli priekšlaicīgi beidza piecu piezīmju dēļ, un Kristjanam Kitsingam. "VEF Rīga" LIBL līdz sestdienai bija svinējusi divas uzvaras divās spēlēs, ar 122:74 mājās pieveicot "Keila" vienību un ar 94:92 viesos uzvarot "Ogri".
Otrdien pirmajā Čempionu līgas spēlē "vefieši" savā laukumā ar 53:69 piekāpās Atēnu AEK. "TalTech"/"Alexela" jau bija aizvadījusi trīs Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) spēles, ciešot trīs zaudējumus, bet vienīgajā LIBL mačā tallinieši savā laukumā ar 83:91 piekāpās "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandai.
Sestdien plkst. 17.30 "Latvijas Universitāte" (LU) Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas zālē tiksies ar Pērnavas "Transcom", mačus tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4.
Plkst. 18 "Rīgas zeļļi" izbraukuma spēlē tiksies ar Anrija Miškas pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo", spēli no "Kalev" sporta halles Tallinā tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam "Best4Sport", bet "Liepāja" viesos tiksies ar Igaunijas komandu "Keila", spēli tiešraidē translējot tīmekļa vietnei "Delfi.ee".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".