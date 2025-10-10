Paolo Nikolato atklāj, kam Latvijas futbolisti pirms spēlēm pret Andoru un Angliju pievērsuši lielāko uzmanību
Šobrīd Latvijas vīriešu futbola izlase koncentrējas 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijas spēlei ar Andoru, piektdien Latvijas izlases galvenā trenera pirmsspēles preses konferencē Paolo Nikolato teikto citē Latvijas Futbola federācija (LFF).
Nikolato oficiālajā pirmsspēles preses konferencē uzsvēra, ka "mūsu fokuss šobrīd ir tikai gaidāmajai spēlei ar Andoru", un šobrīd komanda nedomā par otrdienas spēli ar Angliju. "No mana kā trenera skatu punkta katra spēle ir svarīga. Katrā mačā var uzlabot kaut kādus aspektus, un mūs gaida divas ļoti dažāda rakstura spēles," saka Itālijas speciālists, piebilstot, ka katrā mačā var mācīties.
Viņš arī norādīja, ka spēlē ar Angliju visticamāk Latvijas izlase būs spiesta spēlēt aizsardzībā vairāk nekā parasti. "Spēle ar Andoru, domāju, būs ļoti smaga," saka Nikolato. "Mums ir jāuzlabo savs sniegums uzbrukuma stadijā, kur būs ierobežotas iespējas brīvi rīkoties ar bumbu." "Šajā nedēļā ļoti daudz strādājām pie uzbrukuma. Es teiktu, ka aptuveni 90% darba treniņos bija veltīti uzbrukuma fāzei," bilst Nikolato. "Uzskatu, ka mums jāuzlabo tieši tie elementi, kuros līdz šim esam bijuši ne tik labi, kā mēs to vēlētos," saka Itālijas speciālists.
Viņš apstiprināja, ka ar Andoru komanda spēlēs ar diviem uzbrucējiem. "Katru reizi izvēlamies citādu spēles plānu, un arī rīt ar Andoru uzbrukumā spēlēsim citādāk, ne kā parasti," atklāj treneris. "Spēlētāju izvietojums laukumā būs citādāks, un domāju, ka mums būs pilnībā cita stratēģija."
"Nomināli varbūt skaitās, ka Andora ir "otrais numurs", taču iepriekšējā spēle parādīja, ka viņiem ir arī pietiekami bīstami uzbrukumi," saka Latvijas izlases pussargs Renārs Varslavāns, kurš pret Andoru līdz šim vēl nav spēlējis. "Ja nebūsim gana uzmanīgi, viņi var uzbrukumā kaut ko arī izveidot," saka pussargs, norādot, ka Latvijas komandai ne tik bieži sanāk spēlēt kā favorītei un vairāk uzbrukt. Viņš arī apstiprināja Nikolato teikto, ka šajā treniņnometnē komanda ir daudz pastrādājusi pie uzbrukuma fāzes.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai ir astoņi punkti, bet Serbijai četrās spēlēs - septiņi punkti. Piecos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši četrus punktus, bet Andora ir bez punktiem. Otrdien latvieši savā laukumā tiksies arī ar Anglijas valstsvienību.
Latvijas izlasē atkal nav savainotā kapteiņa Kristera Tobera, kandidātu lokā nav iekļauts uzbrucējs Bruno Melnis un pussargs Alvis Jaunzems, bet pirmo reizi uz valstsvienību izsaukumu saņēmis Ingars Pūlis un Danila Patijčuks. Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Andoru un Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Andoras izlases kandidātu saraksts pirms spēles ar Latviju:
vārtsargi - Sisko Piress ("Ordino", Andora), Ikers Alvaress ("Villareal B", Spānija), Alekss Ruiss ("Santa Coloma", Andora);
aizsargi - Makss Ļuvera, Žuans Servoss (abi - "San Cristobal", Spānija), Kristians Garsija, Moisess Sans Nikolass, Hesuss Ruvio (visi - "Santa Coloma", Andora), Žuels Giljens (Monzonas "Atletico", Spānija), Marks Garsija ("Ordino", Andora), Jans Olivera ("Calamocha", Spānija), Bjels Borra ("L'Escala", Spānija);
pussargi - Adrians da Kuņa (Eskaldezas "Inter", Andora), Marks Valess ("Europa", Spānija), Marks Revess ("Pas de la Casa", Andora), Eriks de las Erass ("Tamarite", Spānija), Marks Valess, Žuāu da Silva (abi - Eskaldezas "Atletic", Andora), Pau Babo ("Hanauer SC 1960", Vācija);
uzbrucēji - Rikards Fernandess ("Tabor", Slovēnija), Giljoms Lopess (Eskaldezas "Inter", Andora), Arons Rodrigo ("Huesca B", Spānija), Aleksandrs Martiness ("Santa Coloma", Andora).