Ar izmaiņām taktikā un mērķi progresēt uzbrukumā Latvija Pasaules kausa kvalifikācijā uzņems Andoru
Šodien plkst. 16:00 "Daugavas" stadionā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas ietvaros Latvijas futbola izlase cīnīsies pret Andoru, kuru uzvarēja pirmajā savstarpējā spēlē. Tiešraide LTV7.
Tieši pret Andoru Latvijas futbola izlase pagaidām guvusi vienīgo uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Abu vienību pirmajā spēlē latviešiem grūtu panākumu ļāva izcīnīt Dario Šita precīzais sitiens 58. minūtē. Pēc spēles pret Andoru trīs dienas vēlāk Rīgā viesosies viena no pasaulē spēcīgākajām futbola nācijām - Anglija.
13. savstarpējā spēle
Itāļu speciālista Paolo Nikolato vadībā šī kļūs par 17. spēli. Pagaidām viņš pie izlases stūres izcīnījis tikai trīs uzvaras, kā arī bijuši pieci neizšķirti un astoņi zaudējumi.
Nikolato vadībā Latvijas izlase aizvada mazrezultatīvas spēles, ko pierāda rezultāti arī 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Trīs no līdzšinējām piecām spēlēm noslēgušās ar rezultātu 1:0 (ar šādu rezultātu uzvarējām Andoru, bet zaudējām Albānijai un Serbijai), savukārt vienīgais neizšķirts savā laukumā pret albāņiem bijis ar rezultātu 1:1. Vienīgā spēle, kurā ielaisti vairāk par vieniem vārtiem, ir pret Angliju Vemblija stadionā - 0:3.
Pagaidām kvalifikācijā nav sekmējies ar vārtu gūšanu - iesisti tikai divi vārti. Ja pret Andoru izcēlās Dario Šits, tad mājās pret Albāniju pēc Jāņa Ikaunieka nerealizētā 11 metru soda sitiena vēlāk pirmā puslaika beigās izcēlās aizsargs Antonijs Černomordijs. Paolo Nikolato ērā vēl nevienā spēlē nav iesisti vairāk par vieniem vārtiem - visas trīs uzvaras gūtas ar miminālo 1:0.
Andora zaudējusi līdzšinējās piecās kvalifikācijas spēlēs, turklāt vēl nav spējusi gūt vārtus. Bez neveiksmes pret Latviju (0:1), tā cienīgi divas reizes piekāpās angļiem (0:1 un 0:2), kā arī pa reizei atzina Serbijas (0:3) un Albānijas (0:3) pārākumus. Pēdējos vārtus Andora iesitusi 2024. gada 13. oktobrī, kad ar 2:0 pieveica Sanmarīno - tā kļuvusi par izlases pēdējo uzvaru. 9. septembrī tā pārtrauca zaudējumu sēriju ar neizšķirtu pārbaudes mačā pret Igauniju (0:0).
Šodien abas komandas spēkosies jau 13. reizi. Pagaidām Latvijas futbolisti Andorai ne reizi nav zaudējusi, taču arī ne vienmēr ir uzvarējusi - astoņi panākumi un veseli četri neizšķirti.
Latvijas futbola izlase Vemblijā mērojas spēkiem ar vareno Angliju
2025. gada 24. martā Latvijas vīriešu futbola izlase Vemblija stadionā Londonā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra ietvaros mērojās spēkiem ...
Savainojumi un pirmie izsaukumi
Arī šajā nometnē Latvijas futbola izlase neatrodas spēcīgākajā sastāvā. Traumu dēļ palīdzēt nevar Roberts Uldriķis (nesen atgriezies Vācijas kluba "Arminia" treniņos), Kristers Tobers un Alvis Jaunzems, tāpat nesen Čehijas līgā no savainojuma sadziedēšanas komandas rindās atgriezies Raimonds Krollis.
Sākotnēji izsaukto spēlētāju sarakstā neatradās pret Andoru uzvaras vārtus guvušais Dario Šits, taču vēlāk viņš pievienojās izlasei, jo paspēja sadziedēt gūto savainojumu. Viņš jauno sezonu sācis Spānijas pēc spēka trešajā līgā, slavenā Madrides "Atletico" dublieru komandā.
Pirmo izsaukumu saņēmis rezultatīvais "Tukums 2000" futbolists Ingars Pūlis, kurš šajā Virslīgas sezonā iesitis jau 16 vārtus un tādējādi ir otrais rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat pie pirmā izsaukuma ticis "Liepājas" pussargs Danila Patijčuks.
Šajās divās kvalifikācijas spēlēs līdz 70 aizvadīto spēļu atzīmei izlasē var nonākt divi RFS futbolisti - aizsargs Roberts Savaļnieks, kuram līdz šim 69 spēles (divi gūti vārti), kā arī Jānis Ikaunieks (68 spēlēs 12 vārti). Tieši Ikaunieks no nometnē esošajiem spēlētājiem ir izlasē rezultatīvākais, 11 vārti ir Dienvidkorejā spēlējošajam Vladislavam Gutkovskim.
Spēlēs ar diviem uzbrucējiem
Dienu pirms spēles komandas galvenais treneris Paolo Nikolato atzīmējis, ka nedēļas laikā daudz strādāts pie līdz šim kritiskā uzbrukuma noslēguma.
"Mums ir jāuzlabo savs sniegums uzbrukuma stadijā, kur ir ierobežota vieta. Mums jābūt ļoti fokusētiem. Šajā nedēļā ļoti daudz strādājām pie uzbrukuma. Es teiktu, ka aptuveni 90% darba treniņos bija vērsti uz uzbrukuma fāzi. Uzskatu, ka mums jāuzlabo tieši tie elementi, kuros līdz šim esam bijuši ne tik labi, kā mēs to vēlētos. Kopumā esmu priecīgs par spēlētāju paveikto šajā nometnē," teica Nikolato, kurš sagaidot grūtu spēli pret Andoru un plānojot izmaiņas taktikā.
"Varu apstiprināt, ka pret Andoru spēlēsim ar diviem uzbrucējiem," par plānotajām izmaiņām izvietojumā teica Nikolato. "Mums vajadzīgs radošums, agresivitāte, jābūt spēcīgiem. Pret Andoru spēlēsim uzbrukumā citādāk nekā parasti. Spēlētāju izvietojums laukumā būs citādāks," turpināja galvenais treneris.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Šajā finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem ir Anglija, Albānijai un Serbijai ir attiecīgi astoņi un septiņi punkti, Latvijas futbolisti iekrājuši četrus punktus, bet nākamā Latvijas pretiniece Andora ir bez punktiem.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Andoru un Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Andoras izlases kandidātu saraksts pirms spēles ar Latviju:
vārtsargi - Sisko Piress ("Ordino", Andora), Ikers Alvaress ("Villareal B", Spānija), Alekss Ruiss ("Santa Coloma", Andora);
aizsargi - Makss Ļuvera, Žuans Servoss (abi - "San Cristobal", Spānija), Kristians Garsija, Moisess Sans Nikolass, Hesuss Ruvio (visi - "Santa Coloma", Andora), Žuels Giljens (Monzonas "Atletico", Spānija), Marks Garsija ("Ordino", Andora), Jans Olivera ("Calamocha", Spānija), Bjels Borra ("L'Escala", Spānija);
pussargi - Adrians da Kuņa (Eskaldezas "Inter", Andora), Marks Valess ("Europa", Spānija), Marks Revess ("Pas de la Casa", Andora), Eriks de las Erass ("Tamarite", Spānija), Marks Valess, Žuāu da Silva (abi - Eskaldezas "Atletic", Andora), Pau Babo ("Hanauer SC 1960", Vācija);
uzbrucēji - Rikards Fernandess ("Tabor", Slovēnija), Giljoms Lopess (Eskaldezas "Inter", Andora), Arons Rodrigo ("Huesca B", Spānija), Aleksandrs Martiness ("Santa Coloma", Andora)