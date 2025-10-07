VIDEO: ar mazāk dārgakmeņiem, taču tāpat ekstravagants: Uvis Balinskis saņēmis NHL čempionu gredzenu
Pirmdien, 6. oktobrī, Floridā privātā pasākumā dienu pirms jaunās sezonas sākuma NHL Stenlija kausa ieguvēja "Panthers" atklāja čempionu gredzenus, pasniedzot tos hokejistiem un kluba darbiniekiem.
Jaunie gredzeni izgatavoti no 450 dārgakmeņiem, kas nav tik daudz, cik pirms gada. Toreiz "Panthers" savu pirmo čempiona gredzenu atzīmēja ar veseliem 617 iekļautiem dārgakmeņiem gredzenā. Jaunais čempiona gredzens veidots arī no 14 karātu baltā un dzeltenā zelta, 450 dimantiem un rubīna. Uz tā priekšas attainoti divi izcīnītie Stenlija kausi, kas demonstrē 2024. un 2025. gadā iegūtos titulus. Virs tiem redzams komandas vārds "Panthers".
Gredzena vienā pusē redzams katra spēlētāja uzvārds un viņa numurs, ar kādu spēlē "Panthers". Otrā gredzena pusē attēlots "Panthers" logo, Floridas vārds un iegravēts gadskaitlis "2025". Gredzena iekšpusē norādītas izslēgšanas spēļu sērijas un to rezultāti. Ceļā uz titulu "Panthers" pieveica Tampabejas "Lightning", Toronto "Maple Leafs", Karolīnas "Hurricanes" un Edmontonas "Oilers". Tāpat gredzena iekšpusē iedrukāts teikums "mēs neatvainosimies nevienam", ko čempiona parādes laikā izteica Sems Benets, kā arī datums 06/17/25 - tieši tajā "Panthers" kļuva par divkārtējiem NHL čempioniem.
Gredzenu dizainu un izgatavošanu uzticēja "Jostens", kas specializējas dažādu čempionu gredzenu un citu svinīgu gredzenu izveidē. "Jostens" arī tiek uzticēts NFL "Super Bowl" gredzenu izgatavošanu. Tā cena šobrīd nav publiskota.
Ja jāsalīdzina ar pirms gada saņemto gredzenu, tad tas bija ekstravagantāks - bez jau minētajiemm 617 dārgakmeņiem 2024. gada čempiona gredzenā atradās arī 554 dimanti, 16 četrstūrainie rubīni, viens apaļais rubīns, deviņi zilie safīri un 37 dzeltenie safīri. Dārgakmeņu svars bija ap 15,6 karātiem. Tas gan neliedza arī par jauno gredzenu Floridas "Panthers" spēlētājiem un funkcionāriem sajūsmināties.
"Vairākas reizes man bija iespēja ieskatīties gredzena dizaina versijās, taču no tā atteicos. Vēlējos, lai šis ir īpašs brīdis, un tas patiesi tāds bija," teica "Panthers" ģenerālmenedžeris Bils Zito. "Gredzena gaidīšana ir kulminācija mūsu dzīves darbam," teica Ārons Ekblads.
Jau šonakt Uvis Balinskis kopā ar komandas biedriem uzsāks jauno NHL sezonu. Savā laukumā "Panthers" spēkosies pret Čikāgas "Blackhawks" un pirms spēles tiks pacelts otrais čempionu baneris. Kopumā jauno NHL sezonu dažādu komandu sastāvos sāks seši latvieši.