"VEF Rīga" ceturtajā ceturtdaļā atspēlējas un LIBL mačā pārspēj "Ogri"
"VEF Rīga" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē ceturtajā ceturtdaļā atspēlējās no desmit punktu deficīta un tika pie otrā panākuma.
"VEF Rīga" viesos ar 94:92 (26:17, 20:36, 19:22, 29:17) pārspēja "Ogri".
Nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Adriana Andževa realizēta tālmetiena vadību pārņēma rīdzinieki, minūtes laikā tiekot pie trīs punktu pārsvara.
Mazāk kā 30 sekundes līdz finālsvilpei ogrēnieši vēl samazināja deficītu līdz vienam punktam, uz ko "VEF Rīga" atbildēja ar Zaira Portera gūtiem diviem punktiem, un viesi nosargāja pārsvaru līdz mača beigām.
"VEF Rīga" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem un septiņām bumbām zem groziem bija Rostislavs Novickis, pa 15 punktiem guva Dairis Bertāns un Arnaldo Toro Barea, kurš arī iekrāja 13 atlēkušās bumbas, bet 14 punktus guva Andževs un Kristaps Ķilps.
"Ogri" no zaudējuma neglāba Keišona Deividsona 27 gūtie punkti, kamēr Kārlis Apsītis maču noslēdza ar 13 punktiem.
Citā mačā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass/ViA") viesos ar 91:83 (26:27, 25:23, 20:13, 20:20) uzvarēja Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Valmieras komandas uzvaru ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Dominiks Steņonis, Rinalds Mālmanis pievienoja 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet vēl 12 punktus iekrāja Dāvis Ozers.
Starp mājiniekiem ar 19 punktiem izcēlās Olivers Metsalu, kamēr vēl 17 un 16 punktus guva attiecīgi Tāvi Jurkatams un Sīms Markuss Posts, kura kontā ar 11 rezultatīvas piespēles.
Dienas noslēdzošajā mačā plkst.19 "Rīgas zeļļi" Komandu sporta spēļu hallē tiksies ar "Ventspili"
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".