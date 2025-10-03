Var kļūt par otro latvieti. Kitija Laksa kopā ar "Mercury" uzsāks cīņu par WNBA titulu
Naktī uz sestdienu, 4. oktobri, plkst. 3:00 pēc Latvijas laika ar Lasvegasas "Aces" un Kitijas Laksas pārstāvēto Fīniksas "Mercury" savstarpējo dueli sāksies WNBA finālsērija. Titulu iegūs komanda, kas pirmā izcīnīs četras uzvaras.
Kitija Laksa mēģinās kļūt par otro Latvijas basketbolisti, kas iegūst sieviešu NBA jeb WNBA titulu. Ar to pašu Fīniksas "Mercury", ko šobrīd pārstāv Laksa, 2014. gadā par līgas uzvarētāju kļuva Anete Jēkabsone-Žogota.
Šī ir Laksas debijas sezona WNBA. Viņa laukumā devusies 33 regulārā turnīra spēlēs, kurās vidēji nospēlētajās 18,9 minūtēs izcēlusies ar 5,9 punktiem, 1,2 atlēkušajām bumbām un 0,6 rezultatīvajām piespēlēm, tālmetienus izpildot ar 31,7% precizitāti. Izslēgšanas spēlēs viņa laukumā devusies tikai vienā no mačiem, piecu minūšu laikā iemetot trīs punktus.
Sezonas gaitā Laksa zaudēja "Mercury" galvenā trenera Neita Tibetsa uzticību. Sākot ar tās otro daļu, Tibetss izvēlējās rotēt ar galvenokārt astoņu spēlētāju rotāciju un tajā neietilpa Kitija Laksa. Līdz ar to sezonas otrajā daļā viņa vairāk atrodas uz rezervistu soliņa.
Fīniksas "Mercury" dibināts 1997. gadā. Līdz šim klubs par turnīra čempioni kļuvis trīs reizes - 2007., 2009. un 2014. gadā, - laikā, kad komandā spēlēja viena no sieviešu basketbola leģendām, Diāna Taurasi. Pirms aizspēlēšanās līdz finālam šogad pēdējo reizi "Mercury" tajā spēlēja 2021. gadā, ar 1-3 sērijā piekāpjoties Čikāgas "Sky".
Ceļā uz finālu "Mercury" pirmajā izslēgšanas kārtā sērijā līdz divām uzvarām izslēdza esošo čempioni Ņujorkas "Liberty", bet pusfinālā sērijā līdz trīs uzvarām regulārā turnīra uzvarētāju Minesotas "Lynx" (3-1).
Par "Mercury" pretinieci cīņā par ceturto WNBA titulu kļuvusi Lasvegasas "Aces", kuras sastāvā spēlē regulārā turnīra vērtīgākā basketboliste, Eiža Vilsone. Viņa šogad šo atzinību ieguva jau ceturto reizi karjerā, kas ir jauns turnīra rekords.
"Aces" dibināts 1997. gadā un kluba vēsturē tas divas reizes kļuvis par WNBA čempioni - 2022. un 2023. gados. Iepriekšējā sezonā "Aces" apstājās pusfinālā, sērijā ar 1-3 zaudējot nākamajai čempionei Ņujorkas "Liberty".
Šogad ceļā uz finālu "Aces" pirmajā kārtā sērijā līdz divām uzvarām ar 2-1 pieveica Sietlas "Storm", bet pusfinālā sērijā līdz trijām uzvarām ar 3-2 Indiānas "Fever". Izšķirošajā sērijas piektajā spēlē uzvarētājs tika noteikts papildlaikā, kurā "Aces" iemeta veselu 21 punktu.
Regulārajā sezonā abas komandas viena pret otru spēkojās četras reizes, tikai vienā no tām uzvarot "Mercury". Pārējos mačos pārāka bija "Aces". Finālsērija ritēs līdz kāda komanda pirmā izcīnīs četras uzvaras. Spēles gaidāmas arī 5. oktobrī plkst. 22:00, naktī uz 9. un 11. oktobri. Ja nepieciešams, vēl spēles notiks 12. oktobra vakarā, naktī uz 16. un 18. oktobri.