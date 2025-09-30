Satriecošs sezonas sākums: ‘VEF Rīga’ un ‘Valmiera Glass/ViA’ svin uzvaras
"VEF Rīga" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass/ViA") otrdien savā laukumā svinēja uzvaras "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) pirmajās spēlēs.
"VEF Rīga" ar 122:74 (26:20, 30:15, 29:19, 37:20) sagrāva Igaunijas vienību "Keila".
Kristaps Ķilps, kurš jau pirmajā puslaikā bija guvis 17 punktus, spēli beidza ar 20 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām, Rihards Aleksandrovs sakrāja 14 punktus un deviņas atlēkušās bumbas, pa 13 punktiem guva Zairs Porters un Rostislavs Novickis, bet vēl četri spēlētāji guva 10-11 punktus, Arnaldo Toro Baream 11 punktiem pievienojot arī 11 atlēkušās bumbas.
Viesiem Ksavjers Bērnss sakrāja 21 punktu un piecas atlēkušās bumbas, Tormi Nītss - 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet Brodijs Fokss - 11 punktus, piecas atlēkušās bumbas un sešas kļūdas.
"Valmiera Glass/ViA" ar 86:65 (23:18, 21:10, 23:23, 19:14) pieveica "Ogri".
Uzvarētāju rindās Rinalds Mālmanis sakrāja 16 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, pa 14 punktiem guva Verners Kohs un Dominīks Steņonis, kura kontā arī deviņas rezultatīvas piespēles, bet 12 punktus guva Omars Pajičs.
Ogrēniešiem Gustavs Kampuss guva 20 punktus, Džastins Ndžoks-Todžare sakrāja 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet Guntis Sīpoliņš un komandas kapteinis Kristaps Dārgais guva pa desmit punktiem, Dārgajam tiekot arī pie deviņām atlēkušajām bumbām.
Valmierieši oficiālo spēļu sezonu jau bija sākuši ar uzvaru Nīderlandē, Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā pārspējot Nīderlandes klubu Groningenas "Donar".
Savukārt ogrēnieši piedalījās "Fracht" Baltijas Superkausa izcīņā Rīgā, pusfinālā ar 67:68 piekāpjoties Igaunijas vienībai Pērnavas "Transcom", bet cīņā par trešo vietu ar 91:76 pārspējot Igaunijas komandu "Viimsi".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".