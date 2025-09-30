Čempione VEF apvienotās līgas sezonu sāks pret igauņu klubu, Valmiera uzņems Ogri
Čempione "VEF Rīga" šodien savā laukumā "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) sezonu sāks ar cīņu pret Igaunijas vienību "Keila", bet "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass/ViA") mājās spēlē tiksies ar "Ogri".
Gan spēle "Rimi" Olimpiskajā centrā Rīgā, gan mačs Valmieras Olimpiskajā centrā sāksies plkst.19:00, spēli Valmierā tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4, bet maču Rīgā - televīzijas kanālam "Best4Sport".
"VEF Rīga" izdevās noslēgt jaunu līgumu ar Latvijas izlases kapteini Dairi Bertānu, komandā atkal spēlēs 2024. gada Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Arnaldo Toro Barea, no "Liepājas" ir piesaistīts Kristaps Ķilps un spēka uzbrucējs Raivo Butirins, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Lisabonas "Benfica" komandas sistēmā Portugālē, kā arī viens no Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlases līderiem Adrians Andževs, kurš iepriekšējās trīs sezonas pavadīja Spānijas kluba Madrides "Real" sistēmā.
No ukraiņu spēlētājiem komandā ir izdevies noturēt Iļju Sidorovu, bet uz citām komandām ir devušies Isufs Sanons un Vjačeslavs Bobrovs. Toties no Valmieras komandas ir piesaistīts ukrainis Rostislavs Novickis.
Valmierieši oficiālo spēļu sezonu jau ir sākuši ar uzvaru Nīderlandē, Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā pārspējot Nīderlandes klubu Groningenas "Donar". Komandai no "Liepājas" ir pievienojies valmierietis Rinalds Mālmanis, kā arī Mārcis Vītols.
Ir mainījušies arī ārvalstu spēlētāji - amerikāņu vieglais uzbrucējs Anivaniva Teits-Džounss, lietuviešu saspēles vadītājs Dominīks Steņonis un centra spēlētāji Omars Pajičs un Pavlo Dzjuba, kurš ir piesaistīts uz pārbaudes laiku.. Vasaras vidū galvenā trenera Nikolaja Mazura vietā amatā tika iecelts Kaspars Vecvagars, bet viņam palīdzēs no "Latvijas Universitātes" atnākušais Gunārs Gailītis.
"Ogres" komanda starpsezonā ir piesaistījusi amerikāņu saspēles vadītāju Keišonu Deividsonu un kanādiešu spēka uzbrucēju Džastinu Ndžoku-Todžari, kā arī komandā ir palikuši galvenie latviešu spēlētāji, ieskaitot komandas kapteini Kristapu Dārgo.
Ogrēnieši piedalījās "Fracht" Baltijas Superkausa izcīņā Rīgā, pusfinālā ar 67:68 piekāpjoties Igaunijas vienībai Pērnavas "Transcom", bet cīņā par trešo vietu ar 91:76 pārspējot Igaunijas komandu "Viimsi".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".