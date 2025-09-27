Sīva cīņa - "Jelgava" ar "Auda" spēlē neizšķirti Latvijas futbola virslīgas mačā
"Jelgava" un "Auda" komandas sestdien Jelgavā spēlēja 1:1 "Tonybet" futbola virslīgas komandu 31. kārtas spēlē.
Kaut gan spēli labāk uzsāka mājinieki, pēc Ondržeja Ullmana kļūdas aizsardzībā vienatnē ar vārtsargu Adamu Dvorāku nokļuva Eduards Dašķevičs, apspēlējot Dvorāku un izvirzot "Auda" vienību vadībā ar 1:0.
79. minūtē mājinieki panāca 1:1. Pēc Davida Holoubeka piespēles no labās puses paralēli viesu soda laukuma līnijai vārtus ar sitienu metru pirms soda laukuma guva Kristers Penkevics, raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī.
"Jelgava" pēc uzvaras ar 4:1 pār čempioni RFS pēdējā spēlē ar 2:3 zaudēja "Riga" komandai. "Auda" pēc sagrāves mačā ar "Riga" komandu (0:6) Latvijas kausa pusfinālā ar 2:0 pieveica RFS, bet virslīgas spēlē ar 3:2 - "Super Nova" vienību.
Šosezon savstarpējās spēlēs pirmajā un trešajā riņķī ar 2:0 uzvarēja "Auda", bet otrajā aplī ar 3:1 - "Jelgava".
Mājiniekiem nevarēja palīdzēt uz vienu spēli diskvalificētais pussargs Gļebs Žaleiko. Piektdien "Metta" savā laukumā Jūrmalā ar 0:1 zaudēja "Grobiņai".
Svētdien "Tukums 2000" spēlēs ar "Super Nova" un "Liepāja" - ar RFS, bet pirmdien "Daugavpils" uzņems "Riga" vienību.
Turnīra tabulā pēc 30 spēlēm 77 punkti ir "Riga", 71 punkts - RFS vienībai, bet 53 punkti - "Liepājai". 31 cīņā 44 punkti ir "Auda" komandai, 43 punkti 30 spēlēs - "Daugavpilij", sestā ar 33 punktiem 31 cīņā ir "Jelgava", 30 mačos 28 punkti ir "Tukums 2000" vienībai un 26 punkti - "Super Nova" komandai, bet 31 mačā 26 punkti ir "Grobiņai" un 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.