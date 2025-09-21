VIDEO: Sesks sniedz komentāru par baiso avāriju Cēsu rallijā
Autobraucējs Mārtiņš Sesks, kura vadītā ekipāža Cēsu rallijā piedzīvoja baisu avāriju, atzīst, ka sacensībās sanāca nedaudz pārforsēt.
"Atvainojamies. Nesanāca tāds rallijs kā plānots. Jau otro reizi divos piegājienos mēs esam ceļa malā. Ja es iepriekš nezināju, kas ir Pērkoņu tramplīns, tad tagad es zinu," sociālajos tīklos norāda Sesks.
"It kā likās, ka visam vajadzēja būs OK, bet bišķiņ pārforsējām. Sanāca tā kā sanāca. Es atvainojos visiem faniem, bet es domāju, ka tas nozīmē, ka mums vajadzētu šeit atgriezties vēlreiz," pārdomās dalījās sportists.
Jau ziņots, ka ar negaidītu pavērsienu noslēdzās Latvijas rallija čempionāta posms "Rallijs Cēsis 2025". Sacensību līderi Mārtiņš Sesks un Renārs Francis, kuri pārliecinoši dominēja ar "SRT Proto 02", pēdējā ātrumposmā piedzīvoja smagu avāriju, un par absolūtiem uzvarētājiem kļuva igauņu ekipāža Karls Martins Volvers un Annika Sona ar "Škoda Fabia Proto".
Sestdien Cēsu apkaimē tika aizvadīti seši ātrumposmi un Sesks bija ātrākais piecos no tiem, pirms izšķirošā dopa jau iekrājot teju divu minūšu pārsvaru pār sekotājiem. Diemžēl noslēdzošajā ātrumposmā pēc tramplīna mašīna piezemējās slīpi ārpus trases, pēc tam pārmetās ceļa otrā pusē un grāvī apmeta vairākus kūleņus.