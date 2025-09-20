VIDEO: Mārtiņa Seska ekipāža piedzīvo baisu avāriju Cēsu rallijā
Ar negaidītu pavērsienu noslēdzies Latvijas rallija čempionāta posms "Rallijs Cēsis 2025". Sacensību līderi Mārtiņš Sesks un Renārs Francis, kuri pārliecinoši dominēja ar "SRT Proto 02", pēdējā ātrumposmā piedzīvoja smagu avāriju, un par absolūtiem uzvarētājiem kļuva igauņu ekipāža Karls Martins Volvers un Annika Sona ar "Škoda Fabia Proto", ziņo "Sportacentrs".
Sesks un Francis startēja ar "Sports Racing Technologies" sagatavoto "SRT Proto 02" automobili un sacensībās demonstrēja skaidru pārspēku pār konkurentiem. Jau pēc pirmās dienas viņu pārsvars pār Volvera/Sona ekipāžu, kas startēja ar "Škoda Fabia Proto", sasniedza 30 sekundes — būtu bijušas 40, taču latviešiem piemēroja sodu par nepareizi izbrauktu līkumu.
Tagad zinām, kas ir Pērkoņu tramplīns un, ka jāatgriežas, visticamāk, arī trešo reizi, lai Cēsu ceļi mūs līdz galam pieņemtu. Gadās kā gadās. Ar mums viss ir kārtībā un auto vēl dzīvos. #RallijsCēsis #Sesks #Francis#MobilTrailer #Armora #Aidaco #SRTProto02 #SRT #MRFTyres— Mārtiņš Sesks (@MSesks) September 20, 2025
Sestdien Cēsu apkaimē tika aizvadīti vēl seši ātrumposmi. Sesks bija ātrākais piecos no tiem, pirms izšķirošā dopa jau iekrājot teju divu minūšu pārsvaru pār sekotājiem. Diemžēl noslēdzošajā ātrumposmā pēc tramplīna mašīna piezemējās slīpi ārpus trases, pēc tam pārmetās ceļa otrā pusē un grāvī apmeta vairākus kūleņus.
"X" vietnē Mārtiņš dalās,ka ar viņiem viss ir kārtībā:" Tagad zinām, kas ir Pērkoņu tramplīns un, ka jāatgriežas, visticamāk, arī trešo reizi, lai Cēsu ceļi mūs līdz galam pieņemtu. Gadās kā gadās. Ar mums viss ir kārtībā un auto vēl dzīvos."
Mums viss kārtībā.
Mums viss kārtībā.

📸 Raimonds Volonts #RallijsCēsis #Sesks #Francis#MobilTrailer #Armora #Aidaco #SRTProto02 #SRT #MRFTyres— Mārtiņš Sesks (@MSesks) September 20, 2025
Rezultātā par absolūtiem uzvarētājiem kļuva Volvers un Sona, kuri par sešām sekundēm apsteidza latviešu ekipāžu Jānis Vorobjovs/Maksims Juzikevičs ("Mitsubishi Mirage"). Trešo vietu ieguva Ralfs Sirmacis/Armands Bite ("Mitsubishi Lancer Evo VIII"), finišējot 14 sekundes aiz uzvarētājiem. Tā viņi LRČ1 vērtējumā pievienoja uzvaru jau iepriekš iegūtajam LRČ5 grupas titulam. Igaunis Kaspars Kasari, kurš startēja ar tehniski spēcīgāku "Ford Fiesta Rally2", palika ceturtais.
Piektie absolūtajā ieskaitē bija Kalvis Blūms/Ralfs Lipstoks ("Mitsubishi Lancer Evo VI"), bet sesto vietu izcīnīja Mārtiņš Ločmelis/Harijs Vējiņš ("Subaru Impreza STI"). Vorobjovs/Juzikevičs Cēsu rallijā uzvarēja Latvijas čempionāta ieskaitē LRČ1 un LRČ5 grupās, bet Kasari bija ātrākais LRČ2 vērtējumā.
2WD kategorijā ātrākais sākumā bija igaunis Markuss Tammoja ("BMW M3"), taču viņa avārijas dēļ uzvaru svinēja Rolands Jaunzems/Ainārs Kalniņš ("BMW E46 M3"), finišējot tikai 1,76 sekundes priekšā Danam Leščam/Jānim Vīksnam ("BMW 323"). Vēsturisko automobiļu klasē Emīls Blūms/Didzis Eglītis startēja ar "VAZ 2101", bet izstājās piektajā ātrumposmā, kamēr uzvaru izcīnīja Māris Erts/Matīss Erts ("Subaru Impreza").
Šodienas sešos ātrumposmos cīņas aizvadīja arī Latvijas rallijsprinta kausa dalībnieki. Absolūti ātrākie bija Vorobjovs/Juzikevičs, kuri ar gandrīz divu minūšu pārsvaru apsteidza Ločmeļa/Vējiņa duetu. Trešie finišēja Madars Dīriņš/Gints Lasmanis ("Mitsubishi Lancer Evo X"). Šīs ekipāžas sadalīja pirmās trīs pozīcijas RSK8 grupas ieskaitē. RSK9 grupā pirmie bija Leščs/Vīksna, bet RSK10 grupā – Arvids Karlsons/Davids Arhusianders ("Peugeot 208 R2").