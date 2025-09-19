Dzierkalam un Zīlem pa rezultatīvai piespēlei uzvarās Čehijas hokeja ekstralīgas spēlēs
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals piektdien Litvīnovā rezultatīvi piespēlēja Prāgas "Sparta" komandas uzvarā Čehijas hokeja ekstralīgas izbraukuma mačā, bet aizsargs Kristaps Zīle atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Liberecas "Bili Tygri" uzvarā Brno.
"Sparta" ar 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) pārspēja Litvīnovas "Verva".
Dzierkals 11.minūtē rezultatīvi piespēlēja Devina Šora vārtu guvumā šajā mačā, viesiem izvirzoties vadībā ar 1:0. Uzbrucējs 18 minūtēs un 43 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +2.
Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) pārspēja Brno "Kometa". Zīle 58.minūtē rezultatīvi piespēlēja Martinam Faško-Rudāšam, kurš panāca 4:4.
Zīle 18 minūtēs un 54 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem un atzīmējās ar spēka paņēmienu.
Haralda Egles, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) pieveica Oskara Batņas pārstāvēto Hradeckrālovas "Mountfield".
Uzbrucēju Renāra Krastenberga un Patrika Ozola pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) zaudēja Pardubices "Dynamo", bez savainotā Kristiāna Rubīna spēlējošā Plzeņas "Škoda" izbraukumā pagarinājumā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) piekāpās Tršinecas "Ocelari", bet Vītkovices "Ridera" bez savainotā Ralfa Freiberga sastāvā mājās ar 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) zaudēja "Mlada Boleslav".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar deviņiem punktiem ieņem "Sparta", ierindojoties ceturtajā vietā, bet piektā ar deviņiem punktiem ir "Energie".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.