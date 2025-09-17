"Auda" Latvijas kausā sagādā RFS pamatīgu vilšanos
"Audas" komanda trešdien kļuva par pirmo Latvijas kausa futbolā finālisti, viesos ar 2:0 (0:0) pārspējot pērnā gada uzvarētāju RFS.
"Audai" vārtus guva Eduards Dašķevičs un Kemelo Ngenā. Pirmajā puslaikā RFS pussargs Stefans Paničs trāpīja pa vārtu pārliktni, komandām pārtraukumā dodoties ar rezultātu 0:0 uz tablo.
Otrā puslaika vidū, 68. minūtē, Dašķevičs realizēja paša nopelnīto soda sitienu, bumbai caururbjot RFS futbolistu sieniņu.
Vadībā "Auda" nostiprinājās divas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad izspēlēja līdz tukšiem vārtiem un Ngenā panāca 2:0. Vārtu ieskaitīšanai gan vajadzēja VAR lēmumu, jo epizodi pirms tam "Audas" soda laukumā bumba skāra viesu futbolista roku, un bija nepieciešams izvērtēt, vai nav jānozīmē 11 metru soda sitiens.
Otrā pusfinālā ceturtdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Riga" vienību. Turnīra fināls notiks 30. oktobrī.
Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu". Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.