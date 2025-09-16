Haralds Egle kaldina "Energie" uzvaru pār Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta" Čehijas hokeja ekstralīgā
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle otrdien Prāgā rezultatīvi piespēlēja viņa, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvētās Karlovi Varu "Energie" uzvarā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā. "Energie" ar 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) pieveica Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta" vienību.
Egle 16.minūtē rezultatīvi piespēlēja Petra Tomeka vārtu guvumā, viesiem izvirzoties vadībā ar 2:0. Egle 13 minūtēs un 30 sekundēs laukumā trīsreiz meta pa vārtiem, uzvarēja četros no deviņiem iemetieniem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Jaks 21 minūtē un 17 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Mamčics 17 minūtēs un 52 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un nopelnīja divas soda minūtes, kuru laikā vārti zaudēti netika.
Dzierkals spēlēja 17 minūtes un 12 sekundes, spēli beidzot ar +/- rādītāju -1.
Oskara Batņas pārstāvētā Hradeckrālovas "Mountfield" savā laukumā pagarinājumā ar 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) pieveica bez savainotā Kristiāna Rubīna spēlējošo Plzeņas "Škoda", bet Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" mājās ar 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) zaudēja Litvīnovas "Verva".
Vēl vienā mačā Brno Vītkovices "Ridera" bez Ralfa Freiberga sastāvā viesos ar 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) zaudēja Brno "Kometa".
Sezonas pirmajās četrās spēlēs punktus nav zaudējusi tikai "Kometa", bet augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem ar astoņiem punktiem ieņem Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera", ierindojoties trešajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.