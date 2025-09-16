"Juventus" tiesneša pieliktajā laikā gūst divus vārtus un izglābjas no zaudējuma "Borussia", "Benfica" sensacionāli zaudē Azerbaidžānas klubam UEFA Čempionu līgā
Itālijas komanda Turīnas "Juventus" otrdien savā laukumā trīsreiz atspēlējās neizšķirtā UEFA Čempionu līgas pamatturnīra spēlē, divus vārtus gūstot mača kompensācijas laikā, bet Madrides "Real" mājās svinēja uzvaru mazākumā. "Juventus" spēlēja 4:4 (0:0) ar Vācijas klubu Dortmundes "Borussia".
Viesi izvirzījās vadībā, 52.minūtē 1:0 panākot Karimam Adejemi, 65.minūtē - Fēliksam Nmeham. Itālijas klubs divreiz atspēlējās, 63.minūtē vārtus gūstot Kenanam Jildizam, bet 67.minūtē - Dušanam Vlahovičam - 2:2.
75.minūtē viesu labā vārtus guva Jans Koutu un 86.minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Rami Bensebaini, izmantojot Loida Kelija spēli savā soda laukumā ar roku - 4:2 Dortmundes kluba labā. Tomēr arī šoreiz mājinieki atspēlējās, mača kompensācijas laika ceturtajā un sestajā minūtē vārtus gūstot attiecīgi Vlahovičam un Kelijam.
"Real" ar 2:1 (1:1) pārspēja Marseļas "Olimpique". Arī šajā mačā pirmie vārtus guva viesi, 22.minūtē ar rezultatīvu sitienu izceļoties Timotijam Veā - 1:0 Francijas kluba labā. Izlīdzinājumu 29.minūtē ar 11 metru soda sitienu panāca Kilians Mbapē, raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:1. 72.minūtē "Real" palika mazākumā. Piektajā minūtē laukumā uz maiņu savainotā Trenta Aleksandera-Arnolda vietā nākušais Daniels Karvahals nopelnīja sarkano kartīti, tomēr mājinieki guva arī otros vārtus. 81.minūtē Mbapē vēlreiz guva vārtus no 11 metru atzīmes, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī un izmantojot Fakundo Medinas spēli ar roku savā soda laukumā.
Lisabonas "Benfica" sensacionāli savā laukumā ar 2:3 (2:1) zaudēja Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas. Lisabonas klubs 16.minūtē pēc Enco Barrenečeas un Vangeļa Pavlida sitieniem izvirzījās vadībā ar 2:0. Agdamas klubs ar Leandru Andrades gūtajiem vārtiem 30.minūtē un Kamilo Durana "golu" 48.minūtē panāca neizšķirtu - 2:2. 87.minūtē viesi guva arī trešos vārtus, izceļoties Oleksijam Kaščukam - 3:2 Azerbaidžānas kluba labā.
Vēl vienā spēlē Londonā Anglijas premjerlīgas klubs Totenhemas "Hotspur" ar 1: (1:0) pārspēja Spānijas vienību "Villarreal".
Ceturtajā minūtē pēc Lukasa Bergvalla centrējuma Rišarlisonam bumbu tvēra viesu vārtsargs Luiss Žuniors, taču izlaida to no rokām, bumbai šķērsojot vārtu līniju - 1:0 "Hotspur" labā.
Jau ziņots, ka dienas agrajās spēlēs Beļģijas komanda Senžilas "Royale Union" viesos ar 3:1 pieveica Eindhovenas PSV, bet Londonas "Arsenal" izbraukumā ar 2:0 pārspēja Spānijas vienību Bilbao "Athletic".
Grupu turnīra spēles beigsies 28.janvārī.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada 30.maijā norisināsies Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".