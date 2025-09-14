Somijas un Grieķijas cīņa par bronzas godalgām Eiropas čempionātā basketbolā
Spēle par bronzas godalgām starp Somiju un Grieķiju Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā.
Somi varonīgi cīnās līdz pēdējām sekundēm, bronza tomēr fantastiskajam Jannim un Grieķijai
Grieķijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā izcīnīja bronzas medaļas Eiropas čempionātā.
Spēlē par trešo vietu grieķi ar rezultātu 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) pārspēja Somiju, kas Eiropas labāko četriniekā iekļuvusi pirmo reizi.
Grieķi bronzas godalgas izcīnīja arī 2009. un 1949. gadā. Tāpat viņi ir 2005. un 1987. gada čempioni, kā arī 1989. gada vicečempioni.
Vasilis Spanulis Grieķijas izlases galvenā trenera amatā izcīnījis pirmo godalgu.
Grieķijas izlasē ar 30 punktiem, 17 atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm, diviem bloķētiem metieniem un septiņām kļūdām atzīmējās Jannis Adetokunbo, kurš četras sekundes pirms pamatlaika beigām ar precīziem soda metieniem nostiprināja savai izlasei vadību. Tailers Dorsijs guva 20 punktus, bet Vasilejs Toliopuls pievienoja 15.
Somijas izlasē 19 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Lauri Markanenam, 18 punktus guva un piecas bumbas izcīnīja Elaiss Valtonens, kurš piecas sekundes pirms pamatlaika beigām no soda metienu līnijas neizmantoja iespēju izraut neizšķirtu, 15 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Olivjē Nkamuā, 13 punktus guva, sešas bumbas izcīnīja un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Mikaels Jantunens.
Grieķijas izlasē jau pirmajās minūtēs līdera lomu apliecināja Jannis Adetokunbo, kuru somi spēja apturēt tikai ar noteikumu pārkāpumiem. Pirmajās 20 minūtēs Adetokunbo guva 16 punktus, pusi no tiem no spēles, otru pusi - no soda metienu līnijas.
Turpretī somu lielākā zvaigzne Lauri Markanens pirmos punktus spēlē guva tikai pirmās ceturtdaļas nogalē. Mīkas Mūrinena enerģiskā spēle vienubrīd ļāva Somijai pietuvoties līdz viena punkta atstatumam, tomēr pirms puslaika pārtraukuma Grieķijai bija stabils pārsvars (48:34).
Trešajā ceturtdaļā grieķu pārsvars vienubrīd tika sadzēsts līdz sešiem punktiem, taču līdz desmitminūtes beigām viņi atguva drošāku vadību. Noslēdzošajā ceturtdaļā somiem pēdējās minūtēs izdevās lauzt cīņas gaitu un 54 sekundes pirms pamatlaika beigām pēc Olivjē Nkamuā tālmetiena komandas šķīra četri punkti - 86:82 Grieķijas labā.
Adetokunbo atbildēja ar trīspunktu gājien un atguva savai komandai stabilāku vadību, taču somu strauju uzbrukumu ar precīzu tālmetienu pāri Jaņņa rokām noslēdza Markanens (85:89). 20 sekundes pirms beigu signāla Miro Litls stājās uz soda metienu līnijas un pietuvināja somus līdz mīnus diviem punktiem.
Sekoja Markanena pārkāpums pret Kostu Sluku, kurš realizēja vienu no diviem "sodiņiem". Pēc otrā Markanens izcīnīja bumbu un atbildes uzbrukuma noslēgumā Kosts Papanikolau pārkāpa noteikumus pret Eliasu Valtonenu tālmetiena izpildē. Soms piecas sekundes pirms pamatlaika beigām izpildīja trīs soda metienus, pēdējo no tiem nerealizējot.
Bumbu ieguva Adetokunbo, pret kuru tika pārkāpti noteikumi. Grieķu līderis abus soda metienus iemeta un nodrošināja savai komandai uzvaru.
Plkst.21 cīņu par zelta medaļu sāks Vācija un Turcija.
Piektdien aizvadītajos pusfinālos Vācija ar 98:86 pārspēja Somiju, bet Turcija ar 94:68 sagrāva Grieķiju.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien noskaidroti medaļu ieguvēji.