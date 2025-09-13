Virslīgas līdere "Riga" izmanto čempiones RFS sensacionālo sakāvi, ar graujošu uzvaru pār "Audu" nostiprinoties vadībā
Futbola klubs "Riga" izmantoja savas konkurentes RFS sensacionālo neveiksmi un sestdien savā laukumā svinēja graujošu uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas mačā, ar ar 6:0 (2:0) pārspēja "Auda" vienību.
14.minūtē ar roku savā soda laukumā nospēlēja Žodī Stefensons, un 16.minūtē rezultātu ar 11 metru soda sitienu atklāja Režinaldu Ramiress. Viņš bumbu raidīja vārtu kreisajā stūrī, vārtsargam Nikam Aleksandrovam lecot pretējā virzienā - 1:0.
18.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pēc Maksima Toņiševa piespēles no laukuma vidus vārtus ar galvu no vārtsarga laukuma guva Orlando Kalderons.
62.minūtē rezultāts kļuva 3:0. Pēc Jagu Sikeiras sitiena ārpus soda laukuma bumba no Aleksandrova trāpīja pa vārtu labo stabu un atlēca vārtu priekšā, kur to netraucēts vārtos raidīja Ramiress.
73.minūtē pēc Meisa Diopa piespēles no soda laukuma labās puses pretiniekus pie vārtu tuvējā stūra apsteidza Marko Regža, ar kāju raidot bumbu vārtu tuvajā stūrī - 4:0.
Pēc Muameda Ngoma izpildītā brīvsitiena no laukuma labās puses 77.minūtē 5:0 ar galvu panāca Sikeira, raidot bumbu vātu kreisajā stūrī, bet 80.minūtē pēc Sikeiras piespēles soda laukumā bumbu ar galvu vārtu kreisajā stūrī raidīja Baba Musā - 6:0
"Riga" pirms sestdienas mača bija uzvarējusi pēdējās piecās virslīgas spēlēs un vienīgo zaudējumu čempionātā cieta 29.martā, kad ar 1:2 piekāpās "Daugavpilij". Pēdējā mačā 30.augustā "Riga" ar 6:2 sagrāva "Super Nova" komandu.
"Auda" pēc uzvaras ar 1:0 pār "Ģrobiņu" pēdējā mačā piekāpās RFS.
Pirmā abu komandu cīņa šosezon beidzās ar neizšķirtu 2:2, bet nākamajās divās spēlēs ar 3:1 uzvarēja "Rīga".
Svētdien "Metta" sava laukuma spēlē Jūrmalā tiksies ar "Super Nova" vienību, un "Liepāja" uzņems "Tukums 2000" vienību, bet pirmdien "Daugavpils" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
Turnīra tabulā 28 mačos 73 punkti ir "Riga", 67 punkti - RFS vienībai un 47 - "Liepājai", bet pa 40 punktiem - "Daugavpilij" un "Auda" komandai 29 mačos. "Jelgava" 29 mačos ir sakrājusi 32 punktus, bet 28 cīņās "Super Nova" komandai ir 26, "Tukums 2000" - 25, "Grobiņai" - 23 punkti, bet '"Metta" - 21 punkts.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.