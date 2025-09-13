Čempione RFS cieš graujošu sakāvi no "Jelgavas", atpaliek no "FC Riga" cīņā par titulu
Futbola klubs "Jelgava" sestdien Rīgā svinēja pārliecinošu uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas mačā ar čempioni RFS. "Jelgava" uzvarēja ar 4:1 (3:0), kļūstot par pirmo Latvijas komanda, kas viesos ir iesitusi četrus vārtus RFS.
11.minūtē pēc Ondržeja Ullmana piespēles ar sitienu vārtu kreisajā stūrī rezultātu atklāja Davids Holoubeks - 1:0 "Jelgavas" labā.
38.minūtē pēc Martina Hašeka piespēles Kingslijs Emenike no soda laukuma vidus raidīja bumbu vārtos, bet 3:0 pēc Riharda Bečera piespēles 43.minūtē ar sitienu ārpus soda laukuma vārtu labajā stūrī panāca Hašeks.
72.minūtē savus otros vārtus mačā guva Emenike, kurš izgājienā vienam pret vienu raidīja bumbu garām RFS vārtsargam Marko Maričam - 4:0.
75.minūtē piecas minūtes iepriekš laukumā nākušais Mārtiņš Ķigurs pēc Jāņa Ikaunieka centrējuma no vārtsarga laukuma ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā stūrī, panākot 1:4.
RFS kopš zaudējuma jūnija vidū "Riga" futbolistiem ar 1:3 nākamajās deviņās virslīgas spēlēs bija uzvarējusi, pēdējā mačā augusta pēdējā dienā ar 1:0 uzvarot "Auda" komandu.
"Jelgava" pēc uzvaras ar 1:0 pār "Super Nova" komandu jūlija beigās pēdējās piecās spēlēs nebija uzvarējusi, izcīnot divus punktus.
Šosezon abas komandas jau bija tikušās četrreiz. Virslīgas spēlēs RFS divreiz uzvarēja ar 1:0, bet otrā riņķa spēlē tika fiksēts neizšķirts (2:2). Arī Latvijas kausa astotdaļfinālā ar 1:0 uzvarēja RFS.
Jelgavniekiem vienas spēles diskvalifikācijas dēļ nevarēja palīdzēt aizsargs Kristers Aļekseičiks.
Mačs "Skonto" stadionā ar "Riga" un "Auda" komandu līdzdalību sāksies plkst.18, tiešraidē maču translējot televīzijas kanālam TV4.
Svētdien "Metta" sava laukuma spēlē Jūrmalā tiksies ar "Super Nova" vienību, un "Liepāja" uzņems "Tukums 2000" vienību, bet pirmdien "Daugavpils" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
Turnīra tabulā 27 mačos 70 punkti ir "Riga". 28 cīņās 67 punkti ir RFS vienībai, 47 - "Liepājai", bet pa 40 punktiem - "Daugavpilij" un "Auda" komandai. "Jelgava" 29 mačos ir sakrājusi 32 punktus, bet 28 cīņās "Super Nova" komandai ir 26, "Tukums 2000" - 25, "Grobiņai" - 23 punkti, bet '"Metta" - 21 punkts.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.