Vienam no vadošajiem ASV sprinteriem piespriež četru gadu diskvalifikāciju
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) piešķīrusi ASV sprinterim Erionam Naitonam četru gadu diskvalifikāciju par dopinga lietošanu, piektdien paziņoja CAS.
Pērn Naitonu pēc pozitīvām dopinga analīzēm attaisnoja ASV Antidopinga aģentūra (USADA), norādot, ka aizliegtā viela sportista ķermenī nonākusi no uzturā patērētas gaļas. Naitons startēja pēc tam Parīzes olimpiskajās spēlēs un 200 metru sprintā ierindojās ceturtajā pozīcijā.
CAS ņēmusi vērā Pasaules Vieglatlētika savienības ("World Athletics") un Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) apelāciju, un pēc lietas izskatīšanas piesprieda sportistam četru gadu diskvalifikāciju, norādot, ka USADA nebija pieņēmusi pareizu lēmumu. "Nav pierādījumu, kas apstiprinātu secinājumu, ka ASV importētā vērša astes varētu saturēt aizliekto vietu trenbolonu vajadzīgajā daudzumā, lai tas būtu izraisījuši sportista pozitīvos analīžu rezultātus," skaidroja CAS.
21 gadu vecais sprinteris pēc 2022. gadā pasaules čempionātā izcīnītas bronzas 200 metru sprintā gadu vēlāk meistarsacīkstēs tika pie sudraba.