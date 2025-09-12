Viena no Etiopijas vadošajām skrējējām netiek pielaista dalībai pasaules čempionātā; nestartēs arī Baršims
Etiopijas vidējo distanču skrējējai Diribei Veltedži dienu pirms sacensību sākuma liegts piedalīties pasaules vieglatlētikas čempionātā, piektdien paziņoja Sporta arbitrāžas tiesa (CAS).
23 gadus vecajai Veltedži, kura iepriekšējā pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu 1500 metru distancē, sestdien bija šajā disciplīnā jāstartē šī gada meistarsacīkstēs Tokijā, tomēr CAS lēmusi, ka viņa piedalīties čempionātā nevarēs. Kā atklāja CAS, tad maijā etiopiete bez pamatojuma atteicās nodot dopinga analīzes.
Etiopijas antidopinga aģentūra sportisti pagājušajā mēnesī attaisnoja, tomēr Vieglatlētikas integritātes savienība (AIU), kas Starptautiskās Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") vārdā pārrauga dopinga lietas, ceturtdien iesniedza apelāciju CAS pret šo lēmumu un lūdza Veltedži diskvalificēt līdz lietas atrisināšanai. Šis lūgums tagad ir apmierināts.
Veltedži bija viena no galvenajām favorītēm uz uzvaru 1500 metru distancē. Viņa pasaules rangā atrodas otrajā pozīcijā un šogad pasaules čempionātā iekštelpās izcīnīja šajā disciplīnā sudrabu. Pirms diviem gadiem etiopiete Rīgā ar jaunu pasaules rekordu kļuva par pasaules čempioni jūdzes skrējienā.
Tikmēr kājas savainojuma dēļ pasaules meistarsacīkstēs nestartēs to trīskārtējais čempions augstlēkšanā katarietis Mutazs Baršims nestartēs gaidāmajās, paziņoja pats Kataras sportists. 34 gadus vieglatlēts kļuva par pasaules čempionu 2017., 2019. un 2022. gadā, bet 2021. gadā Tokijas olimpiskajās spēlēs kopā ar itāli Džanmarko Tamberi izcīnīja zelta godalgas. Pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs Baršims ierindojās trešajā pozīcijā.
"Cīnos ar nopietnu kājas savainojumu kopš aprīļa. Plānoju startē Tokijā pasaules čempionātā, taču kāja nav laicīgi sadzijusi. Esmu darījis visu, ko spēju, bet dabu nevar piespiest un ir jābūt pacietīgam, lai atveseļotos," norādīja Kataras sportists. Baršims, kura personīgais rekords ir 2,43 metri, šosezon startējis tikai vienu reizi sacensībās Dohā, pārlecot 2,13 metrus.
Pasaules čempionāts Tokijā sāksies sestdien un ilgs līdz nākamās nedēļas beigām.