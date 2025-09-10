Somija pret Gruziju, EuroBasket 2025
Ceturtdaļfināla mačā Somijas basketbolisti ar rezultātu 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) pārspēja Gruziju, kas Eiropas labāko astoņniekā iekļuva pirmo reizi.
Somijas basketbolisti gatavi pusfinālam, saka Miro Litls
Somijas vīriešu basketbola izlasei ir vienalga pret ko būs jāspēlē Eiropas čempionāta pusfinālā, sarunā ar žurnālistiem atzina Somijas valstsvienības aizsargs Miro Litls.
Litls norādīja, pēc vēsturiskā panākuma sajūtas ir teju neaprakstāmas. "Jūtos lieliski, priecīgs un pateicīgs" piebilda Litls.
Ceturtās ceturtdaļas ievadā pēc Gruzijas izrāvienā Litls realizēja svarīgu trīs punktu metienu, kas ļāva atjaunot somiem atgūt deviņu punktu pārsvaru.
"Zināju, ka laiks iet uz beigām. Neko daudz nedomāju un vienkārši izpildīju metienu, jutos pārliecināts," teica Litls, norādot, ka viņam patīk tādi metieni.
Somijas basketbolisti piektdien pusfinālā tiksies ar Vācijas un Slovēnijas dueļa uzvarētāju. Litls atklāja, ka viņš pārāk neuztraucas par to, kura komanda būs pretiniece nākamajā kārtā.
"Es tikai vēlos spēlēt basketbolu. Man ir vienalga pret ko mēs spēlēsim pusfinālā. Mēs jau spēlējām pret Vāciju un piedzīvojām smagu zaudējumu, taču būs forši spēlēt arī pret Slovēniju. Tās ir divas lieliskas komandas, taču esam gatavi cīnīties," stāstīja Litls.
Somijas izlases aizsargs izcēla, ka turnīra laikā viņam izdevies progresēt un iegūt pārliecībā.
"Sāku turnīru lēnām, bet pagājušajā spēlē tiku pie pārliecības. Sajutu, ka varu spēlēt pret Eirolīgas vai Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājiem. Kļūstu ar katru dienu labāks," skaidroja basketbolists.
Trešdien pēdējā ceturtdaļfināla mačā, kas sāksies plkst.21, spēkosies Vācija un Slovēnija. Otrdien pusfinālu sasniedza Grieķija un Turcija. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien.