Somijas basketbolisti pirmo reizi vēsturē sasniedz Eiropas čempionāta pusfinālu

Ceturtdaļfināla mačā Somijas basketbolisti ar rezultātu 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) pārspēja Gruziju, kas Eiropas labāko astoņniekā iekļuva pirmo reizi.
Somijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā pirmo reizi vēsturē iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā.
Somu pretiniece pusfinālā noskaidrosies mačā, kurā plkst.21 tiksies Vācija ar Slovēniju. Somijas izlasē 19 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Mikaelam Jantunenam, 17 punktus guva, sešas bumbas zem groziem izcīnīja un četrus metienus bloķēja Lauri Markanens, 15 punkti un četras rezultatīvas piespēles bija Edonam Madžuni, 14 punkti un septiņas bumbas zem groziem - Sasu Salinam, bet deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Miro Litls.
Gruzijas valstsvienībā Aleksandrs Mamukelašvili guva 22 punktus, pievienojot četras atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles, Dudam Sanadzerm bija 19 punkti un piecas atlēkušās bumbas, Tornikem Šengelijam - 18 punkti, četras atlēkušās bumbas un piecas reuzltatīvas piespēles, bet Gogam Bitadzem - 14 punkti, sešas atlēkušās bumbas un divi bloķēti metieni.
Somi realizēja 17 no 31 tālmetiena, bet gruzīni - desmit no 31. Somijas izlasei bija arī izteikti labāks rezervistu ieguldījums gūtajos punktos (44/4).
Somijas basketbolisti pēc vairākiem sekmīgiem tālmetieniem no pirmās ceturtdaļas vidus sāka izrāvienu un ātri iekrāja 15 punktu pārsvaru. Otrajā puslaikā gruzīni ar agresīvu spēli pietuvojās rezultātā, un komandas vienubrīd šķīra seši punkti.
Nepilnas astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Miro Litls realizēja tālmetienu un atguva somiem komfortablu vadību, turklāt Goga Bitadze vēlāk saņēma nesportisko piezīmi. Iepriekš viņam bija viena tehniskā piezīme, līdz ar to Gruzijas izlases līderim spēle noslēdzās. Turpinājumā Mikaels Jantunens iemeta divus soda metienus un Olivjē Nkamuā realizēja tālmetienu - 81:67.
Kad līdz pamatlaika beigām bija nedaudz vairāk kā trīs minūtes un rezultāta tablo vēstīja 87:74 Somijas izlases labā, diskvalificējošo piezīmi saņēma arī Tornike Šengelija, tādējādi dzēšot Gruzijas izlases cerības atspēlēties.
Viens no mača tiesnešiem bija Gatis Saliņš, kurš strādāja kopā ar soģiem no Francijas un Panamas. Somija čempionātu savā laukumā Tamperē sāka ar uzvaru pār Zviedriju, kā arī pārspēja Lielbritāniju un Melnkalni, bet tikai ar 78:81 piekāpās Lietuvai un atzina pasaules čempiones Vācijas pārākumu. Astotdaļfinālā somi sagādāja vienu no lielākajiem turnīra pārsteigumiem, ar 92:86 uzvarot Serbiju.
Arī Gruzija parūpējās par pārsteigumu astotdaļfinālā, ar 80:70 pārspējot Franciju. Grupas spēlēs Kipras pilsētā Limasolā gruzīni ar 83:69 pārspēja Spāniju, piekāpās Itālijai un Grieķijai, uzvarēja mājiniekus un piekāpās Bosnijas un Hercegovinas komandai.
Somijai līdz šim augstākā vieta Eiropas čempionātā ir bijusi savās mājās 1967.gadā izcīnītā sestā vieta, bet Gruzija augstāk par 11.vietu 2011.gadā nebija tikusi.
Jau ziņots, ka otrdien Turcija ar 91:77 pārspēja Poliju, bet Grieķija ar 87:76 uzvarēja Lietuvu. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien. Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.