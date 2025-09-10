Spanulis slavē savas komandas sniegumu abos galos; Kurtinaitim trūcis augsta līmeņa spēlētāju
Grieķijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēja labi gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, preses konferencē atzina Grieķijas valstsvienības galvenais treneris Vasilis Spanulis.
"Pēc pirmajām trīs minūtēm, kuras neiesākām ļoti labi, mēs kontrolējām nākamās 37 minūtes. Spēlējām labi abos laukuma galos. Spēlējām ar lielu sirdi tik daudz tūkstošu Lietuvas fanu priekšā, ļoti labā atmosfērā," stāstīja Spanulis.
Viens no Grieķijas izlases līderiem aizsardzībā šajā mačā bija Kosts Adetokunbo, kurš izcēlās ar četriem bloķētiem metieniem.
"Viņam bija lieliska spēle. Viņa enerģija un koncentrēšanās bija ļoti augstā līmenī. Viņš mums ļoti palīdzēja, tāpat kā visi pārējie spēlētāji. Mēs zinām, ko Kosts var dot komandai, un šodien tas bija ļoti svarīgi mūsu uzvarai," skaidroja treneris.
Pusfinālā grieķi cīnīsies ar Turciju, un Spanulis piebilda, ka viņa vadītā komanda izstrādās spēles plānu un būs gatava mačam.
Savukārt Lietuvas izlases treneris Rims Kurtinaitis norādīja, ka Grieķija laukumā bija spēcīgāka. "Šovakar Grieķija bija stiprāka par mums. Mēs nebijām pietiekoši spēcīgi šovakar, taču gribu vēlreiz apsveikt grieķus," teica Kurtinaitis. "Mūsu lielākā problēma bija tas, ka nav spēles veidotāja. Šāda līmeņa spēlēs mums vajag augstāka līmeņa spēlētājus."
Savukārt Lietuvas valstsvienības spēlētājs Jons Valančūns izcēla, ka šajā mačā abas komandas laukumā cīnījās līdz finālsvilpei. "Apsveicu Grieķijas komandu, viņi bija labāki par mums. Es esmu priecīgs, ka cīnījāmies līdz beigām. Tā bija laba cīņa," viņš piebilda.
Astotdaļfinālā Valančūns laukumā pavadīja mazāk nekā desmit minūtes, bet ceturtdaļfinālā ar grieķiem spēlēja 31 minūti. "Jutos labi, nav svarīgi, cik ilgi es spēlēju, vajag laukumā atdot visu. Ir dažādi dueļi, spēles situācijas, bet vienmēr jābūt gatavam darīt darbu laukumā vai atbalstīt komandu," skaidroja lietuvietis.
Grieķija pusfinālā spēkosies ar Turciju, kas otrdien ceturtdaļfinālā ar 91:77 uzvarēja Poliju. Trešdien ceturtdaļfinālos cīnīsies Somija ar Gruziju un Vācija ar Slovēniju. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien.