Lietuva-Grieķija Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā Rīgā; 09.09.2025
Diemžēl Eiropas čempionāta pusfināls būs bez Baltijas valstīm, jo Latvijas astotdaļfināla pāridarītāja Lietuva ceturtdaļfinālā piekāpās Grieķijai, kurai atkal spīdēja divkārtējais ...
Viens Valančūns nav karotājs: Lietuva piekāpjas Grieķijai, kas Eiropas čempionāta pusfinālā cīnīsies ar principiālo sāncensi Turciju. FOTO
NBA zvaigzne Jons Valančūns guva 24 punktus, taču nesaņēma pietiekamu komandas biedru atbalstu, lai apturētu NBA divkārtējo vērtīgāko spēlētāju Janni Adetokunbo, un Lietuvas izlase Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā piekāpās Grieķijai ar 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23). Tādējādi pusfinālā gaidāma uguņošana, jo tiksies sīvās sāncenses Grieķija un Turcija.
Uzvarētājiem ar 29 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām, piecām kļūdām un četrām pārķertām piespēlēm izcēlās Jannis Adetokunbo, 17 punktus guva Vasilis Toliopuls, bet 11 punktus - Kosts Sluks.
Lietuviešiem 24 punktus un 15 atlēkušās bumbas sakrāja Jons Valančūns, 12 punktus, piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles - Arns Velička, bet desmit punktus guva Gītis Radzevičs.
Grieķi precīzāk meta divpunktu metienus (63% pret lietuviešu 49%), biežāk pārķēra bumbu (9:5) un biežāk bloķēja metienus (5:1), četras reizes šajā spēles elementā izceļoties Kostam Adetokunbo.
Lietuvas izlase pēc Gīša Radzeviča tālmetiena un diviem Jona Valančūna gūtiem groziem maču sāka ar 7:0. Grieķi pirmoreiz mačā vadībā nokļuva septītajā minūtē pēc Kosta Sluka divpunktu metiena - 13:12, bet pēdējoreiz mačā neizšķirts bija precīza Marģira Normanta soda metiena - 19:19. Pirmās ceturtdaļas beigās un otrajā ceturtdaļā Grieķijas izlase pamazām palielināja pārsvaru, pēc Sluka tālmetiena 14.minūtē panākot 35:24.
Lietuvieši pietuvojās rezultātā līdz 33:37 pēc diviem precīziem Valančūna soda metieniem, bet pēc Valančūna iemestā divpunktu metiena un Arna Veličkas tālmetiena starpība rezultātā bija vairs tikai punkts - 38:39. Tuvāk tikt grieķi neatļāva, puslaiku noslēdzot ar pieciem gūtiem punktiem - 44:38.
Trešajā ceturtdaļā pēc 7:0 izrāviena un Jaņņa Adetokunbo viena realizēta soda metiena Grieķijas izlase izvirzījās vadībā ar 51:41, bet pēc Kosta Papanikolau tālmetiena rezultāta starpība sasniedza 13 punktus - 58:43. Vēlāk Grieķija palielināja pārsvaru līdz 16 punktiem, ko atspēlēt lietuviešiem neizdevās. Ar septiņiem pēc kārtas gūtiem punktiem Lietuvas izlase pēc pieciem Veličkas gūtiem punktiem panāca 70:78, bet tuvāk par astoņu punktu deficītu lietuviešiem tikt neizdevās.
Pusfinālā divkārtējā Eiropas čempione tiksies ar Turciju, kas otrdien ar 91:77 pārspēja Poliju.
Lietuvas basketbolisti vienīgo zaudējumu līdz otrdienas spēlei cieta apakšgrupas mačā ar pasaules čempioni Vāciju. Astotdaļfinālā lietuvieši uzvarēja Latviju. Grieķi savukārt vienīgo zaudējumu piedzīvoja spēlē ar Bosniju un Hercegovinu, un tas bija vienīgais mačs, kurā nepiedalījās Jannis Adetokunbo.
Lietuvas basketbolisti bez godalgām palika pēdējos divos iepriekšējos čempionātos, bet grieķi pēdējo medaļu izcīnīja 2009.gadā, ieņemot trešo vietu.
Trešdien ceturtdaļfinālos cīnīsies Somija ar Gruziju un Vācija ar Slovēniju. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, šajā nedēļas nogalē noskaidrojot medaļu ieguvējus.