Holanns gūst 5 vārtus Norvēģijas gandrīz rekordlielā uzvarā pār Moldovu
Norvēģijas vīriešu futbola izlasei otrdien Oslo pietrūka pavisam nedaudz, lai gūtu visu laiku lielāko uzvaru — 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē norvēģi 11 reizes lika Moldovas vārtsargam izņemt bumbu no saviem vārtiem, bet snaiperis Ērlings Holanns viņu sarūgtināja piecas reizes.
I grupas spēlē Norvēģija Moldovu sakāva ar 11:1 (5:0). Uzvarētājiem piecus vārtus vārtus guva Ērlings Holanns, četrus - 64.minūtē uz maiņu nākušais Teloniuss Osgords, pirmos vārtus spēlēs guva Felikss Mīre, bet vēl vienus - Martins Odegords. Moldovas futbolistiem mājinieku vārtsargu neizdevās pārspēt, bet 74.minūtē, kad rezultāts bija 7:0, bumbu savos vārtos raidīja Leo Estigords. Norvēģi nebija tālu no savas izlases rekorda. 1946.gadā Bergenā viņi Somiju uzvarēja ar 12:0.
Pirmdien Itālija Ungārijas pilsētā Debrecenā ar 5:4 pārspēja Izraēlu. Norvēģijai piecās spēlēs ir 15 punkti, pa deviņiem punktiem ir Itālijai četros mačos un Izraēlai piecās spēlēs.Igaunijai piecās cīņās ir trīs punkti, bet Moldova pie punktiem nav tikusi.
F grupas cīņā Budapeštā Portugāle ar 3:2 (1:1) pārspēja Ungāriju. 21.minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Barnabašs Varga, bet 36.minūtē rezultātu izlīdzināja Bernardu Silva - 1:1. 58.minūtē 11 metru soda sitienu realizēja portugālis Krištianu Ronaldu, kura pasaules rekords tagad ir 141 gūti vārti 223 spēlēs. 84.minūtē Varga panāca neizšķirtu, bet 86.minūtē Žuāns Kanselu guva uzvaras vārtus viesu labā - 3:2.
Jau ziņots, ka Armēnija, kas pirmajā mačā sestdien savā laukumā ar 0:5 atzina Portugāles pārsvaru, otrdien ar 2:1 (1:0) pieveica Īriju. Sestdien otrā grupas spēlē Īrija un Ungārija Dublinā spēlēja 2:2.
D grupas mačā Parīzē Francija ar 2:1 (1:1) pieveica Islandi. 21.minūtē Islandes izlasi vadībā izvirzīja Andri Gudjonsens, bet pēc Mikaela Andersona pārkāpuma pret Markusu Tiramu savā soda laukumā rezultātu 45.minūtē ar 11 metru soda sitienu labajā vārtu pusē izlīdzināja Kilians Mbapē - 1:1. 2:1 62.minūtē pēc Mbapē piespēles panāca Bredlī Barkola. 68.minūtē gan mājinieki palika mazākumā pēc Oreljēna Čuameni pārkāpuma, taču uzvara tika nosargāta.
Šajā grupā agrajā spēlē Baku 1:1 (0:0) spēlēja Azerbaidžāna un Ukraina. Piektdien pirmajās grupas spēlēs Ukraina ar 0:2 zaudēja Francijai, bet Islande ar 5:0 sagrāva Azerbaidžānu.
H grupā Bosnija un Hercegovina mājās ar 1:2 (0:0) zaudēja Austrijai. 49.minūtē Austriju vadībā izvirzīja Marsels Zabicers, bet izlīdzinājumu nākamajā minūtē panāca Edins Džeko - 1:1. 65.minūtē uzvaru austriešiem nodrošināja Konrāda Laimera gūtie vārti. Mača kompensācijas laikā otru dzelteno kartīti mačā nopelnīja austrietis Patriks Vimmers, taču mājiniekiem laika atspēlēties pietrūka.
Kipra savā laukumā spēlēja 2:2 (1:2) ar Rumāniju. Otrajā un 18.minūtē vārtus guva Deniss Dregušs, bet vienus vārtus 29.minūtē atspēlēja Loizs Loizu - 1:2. Izlīdzinājumu mājinieki panāca 77.minūtē, kad precīzs sitiens padevās Haralampam Haralampam - 2:2.
Turnīra tabulā Bosnijai piecās un Austrijai četrās spēlēs ir pa 12 punktiem, piecās cīņās Rumānijai ir septiņi un Kiprai - četri punkti, bet Sanmarīno pie punktiem nav tikusi.
Jau ziņots, ka K grupas mačā Anglija ar 5:0 (2:0) pieveica Serbiju. Pēc Deklanas Raisa izpildīta centrējuma no stūra sitiena Keins 33.minūtē ar galvu no 11 metru atzīmes raidīja bumbu vārtos. Tā vispirms atsitās pret vārtu stabu un tad ielidoja vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0 Anglijas labā. Pēc divām minūtēm Morgans Rodžerss soda laukumā piespēlēja Noni Maduekem, kuŗs pamanīja, ka mājinieku vārtsargs Džordže Petrovičs ir izgājis no vārtiem, un raidīja bumbu vārtos - 2:0. Otrajā puslaikā vārtus guva Ezri Konsa, Marks Gehi un Markuss Rešfords ar 11 metru sitienu. 72.minūtē, rezultātam esot 0:3 sarkano kartīti nopelnīja mājinieks Nikola Milenkovičs.
Savukārt Latvijas izlase Tirānā ar 0:1 (0:1) zaudēja Albānijai.
K grupā piecās spēlēs 15 punkti ir Anglijai un astoņi - Albānijai, četros mačos septiņi punkti ir Serbijai, piecās cīņās četri punkti - Latvijai, bet bez punktiem ir Andora.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka un Tunisija.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.