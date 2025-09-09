Armēnija pārsteidz Īriju Pasaules kausa kvalifikācijā; Ukraina izlaiž no rokām uzvaru Azerbaidžānā
Armēnijas vīriešu futbola izlase otrdien Erevānā svinēja uzvaru 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar Īriju, bet Ukraina spēlēja neizšķirti Baku. Armēnija, kas pirmajā mačā sestdien savā laukumā ar 0:5 atzina Portugāles pārsvaru, F grupas cīņā ar 2:1 (1:0) pieveica Īriju.
Pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē 11 metru soda sitienu pēc Neitena Kolinsa pārkāpuma pret Lukasu Zelarajanu realizēja Eduards Spercjans. 51.minūtē 2:0 panāca Grants Leons Ranoss.
57.minūtē Īrijas izlasei vienus vārtus atguva Evans Fērgusons, bet 88.minūtē bumba vēlreiz pabija viesu vārtos. Tie gan aizmugures dēļ netika ieskaitīti.
Jau ziņots, ka sestdien otrā grupas spēlē Īrija un Ungārija Dublinā spēlēja 2:2. Otrdien šajā grupā Budapeštā spēlē arī Ungārija un Portugāle.
D grupas mačā Baku 1:1 (0:0) spēlēja Azerbaidžāna un Ukraina. 51.minūtē Georgijs Sudakovs izvirzīja Ukrainu vadībā, bet 72.minūtē rezultātu izlīdzināja Emins Mahmudovs ar 11 metru soda sitienu. Soda sitiens tika piešķirts pēc Oleksandra Zinčenko spēles ar roku savā soda laukumā.
Piektdien pirmajās grupas spēlēs Ukraina ar 0:2 zaudēja Francijai, bet Islande ar 5:0 sagrāva Azerbaidžānu. Otrdien šajā grupā Parīzē spēlē arī Francija un Islande.
K grupā Latvijas izlase Tirānā tiekas ar Albāniju un Serbija Belgradā - ar Angliju. H grupā tiekas Bosnija un Hercegovina ar Austriju un Kipra ar Rumāniju. I grupā, kur pirmdien Itālija Ungārijas pilsētā Debrecenā ar 5:4 pārspēja Izraēlu, Norvēģija Oslo tiekas ar Moldovu.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka un Tunisija.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.