Dončičs ar Slovēniju pret Vācijas ieeļļoto mašīnu, Somija ar Gruziju cīkstēsies par vēsturisku ierakstu
Šodien 17:00 un 21:00 ar divām spēlēm noskaidrosies atlikušās Eiropas čempionāta basketbolā pusfināla dalībnieces. Vispirms laukumā dosies Somijas un Gruzijas komandas, bet pēc tam Vācijas un Slovēnijas izlases. Spēļu tiešraides TV6.
Otrdien, 9. septembrī, kā pirmās divas komandas Eiropas čempionāta pusfinālā iekļuva Turcija un Grieķija. Turki tika pāri Polijas barjerai, bet Grieķija, kontrolējot notikumus pārsvarā visa mača garumā, apspēlēja Latvijas pāridarītājus Lietuvu. Tieši Turcija ar Grieķiju būs pirmais pusfināla pāris. Otrais noskaidrosies šodien.
Rezultatīvāko komandu duelis
Par vietu pusfinālā šodien cīnīsies Slovēnijas un Vācijas izlases. Līdz šim "EuroBasket" ietvaros komandas spēkojušās piecas reizes, vāciešiem uzvarot trijās. Pēdējā spēlē 2022. gada turnīrā apakšgrupā pārāki izrādījās slovēņi (88:80).
Vācija spēlēs savā trešajā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā pēc kārtas un devītajā kopumā. Pasaules kausa ieguvēja pirms trīs gadiem turnīru noslēdza trešajā vietā. Slovēnija piedalīsies devītajā ceturtdaļfinālā pēdējo desmit čempionātu laikā, taču tai tikai divas reizes izdevies šo fāzi pārvarēt - 2009. gadā (67:65 pret Horvātiju) un 2017. gadā (103:97 pret Latviju, vēlāk kļuva par čempioni).
Vācija turnīrā vēl nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu. Ar 102,3 vidēji gūtiem punktiem spēlē Vācija ir turnīra rezultatīvākā komanda. Tā ir rezultatīvākā vienība ceturtajā ceturtdaļā, kurā vidēji gūst 26,5 punktus, bet pretinieki pret vāciešiem metienus izpilda ar 38,8% precizitāti, kas ļauj Vācijai būt ar pagaidām labāko aizsardzību "EuroBasket". Astotdaļfinālā Vācija trīs ceturtdaļas mocījās ar Portugāli, pārsvaru iegūstot pēdējo desmit minūšu laikā.
Slovēnija ir turnīra otrā rezultatīvākā komanda ar 92,2 vidēji gūtiem spēlē. Neapstrīdams izlases līderis ir Luka Dončičs, kurš ir šī brīža turnīra rezultatīvākais spēlētājs, vidēji izceļoties ar 34 punktiem spēlē. Astotdaļfināla mačā pret Itāliju viņš 22 no 42 punktiem iemeta jau pirmajā ceturtdaļā, kad Slovēnija ieguva 18 punktu pārsvaru. Šo maču viņš pabeidza ar traumu, taču izteicās, ka ar viņa veselību viss būs kārtībā.
Vācijas līderi ir NBA spēlējošie Deniss Šrēders un Francs Vāgners. Pirmajam 20,2 punkti, 5,7 piespēles un 3,3 atlēkušās bumbas spēlē, bet otrajam 20,7 punkti, 5,5 bumbas zem groziem un 3,8 piespēles. Vēl virs desmit punktiem vidēji gūst Daniels Taiss (10,7) un Tristans da Silva (10,5). 2,7 tālmetienus vidēji spēlē trāpa snaiperis Andreass Obsts.
Somija vai Gruzija rakstīs vēsturi
Šodienas spēļu dienu iesāks Somijas un Gruzijas spēkošanās. Uzvarētāja "EuroBasket" pusfinālu sasniegs pirmo reizi valsts vēsturē. Komandas savstarpēji "EuroBasket" cīnīsies tikai otro reizi, 2011. gadā ar 14 punktu pārsvaru uzvarot somiem (87:73).
Somijai šis ir otrais "EuroBasket" ceturtdaļfināls pēc kārtas. 2022. gadā vienība šajā fāzē ar 90:100 piekāpās nākamajai čempionei Spānijai. Šo "EuroBasket" somi sāka ar grupas uzņemšanu Tamperē un ieņemtu trešo vietu. Astotdaļfinālā somi pārsteidza basketbola pasauli, pārspējot pirms turnīra par galveno favorīti uzskatīto Serbiju.
Somijas viena no stiprākajām pusēm ir agresīva tiekšanās pēc atlēkušajām bumbām uzbrukumā. Ar vidēji izcīnītajām 15,5 uzbrukuma bumbām tā ir labākā šajā rādītājā visā turnīrā. Ar 16,2 vidēji gūtajiem otrās iespējas punktiem somi ir labākie arī šajā statistikas rādītājā. Tāpat somi dalās ar bumbu, līdz šim vidēji piespēlējot 22,8 reizes.
Somijas izteikts līderis ir Lauri Markanens, kuram vidēji 26 punkti un 8,2 atlēkušās bumbas. 10,8 punkti Mikaelam Jantunenam, bet uzlēcošās zvaigznes titulam tuvojas Mika Murinens, kurš katrā spēlē izceļas ar kādu skaistu triecienu grozā no augšas - viņam 5,8 punkti vidēji spēlē.
Gruzijai šis kļūs par pirmo "EuroBasket" ceturtdaļfinālu. Astotdaļfinālā tie pārsteidza nepārliecinošo Franciju, uzvarot to ar desmit punktu pārsvaru. Vēl pēdējā grupas kārtā bija neskaidrības, vai Gruzija vispār spēlēs izslēgšanas fāzē, taču tajā iekļuva, pateicoties Grieķijas uzvarai pār Spāniju.
Gruzijas panākums nav ticis nepamanīts. Valsts valdība lēmusi prēmēt komandu ar gandrīz miljona vērtu naudas balvu, kas tiks divtik palielināta, ja šodien basketbolisti sasniegs pusfinālu. Sagaidāms, ka Rīgā arī ieradīsies vairāk šīs valsts fanu.
Gruzijai uzbrukumā viss atkarīgs no starta piecinieka, kuri iemet 84,1% no tās punktiem (augstākais rādītājs "EuroBasket"). Goga Bitadze izceļas ar 16,2 punktiem un 5,8 bumbām zem groziem, Aleksandrs Mamukelašvili ar 14,2 punktiem un septiņām bumbām zem groziem, naturalizētais Kamars Boldvins ar 12,3 punktiem un četrām piespēlēm, Tornike Šengelija (kuram pirms turnīra bija veselības problēmas) ar 12 punktiem, bet Duda Sanadze ar 8,8 punktiem.
Eiropas čempionāta pusfināli gaidāmi 12. septembrī, bet medaļu spēles - 14. septembrī. Latvijas izlase turnīru noslēdza pēc astotdaļfināla, kas finālā deva 12. vietu čempionātā.