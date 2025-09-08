"Šobrīd sāp, bet viss būs kārtībā!" Luka Dončičs fantastisko spēli pret Itāliju aizvadījis ar traumu
Svētdien, 7. septembrī, Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā iekļuva Slovēnija, kuru uz priekšu veda Luka Dončičs. Viņš jau pašā spēles sākumā iedzīvojās savainojumā, pēc cīņas mediju ielenkumā īsi komentējot savu veselības stāvokli.
Svētdien, 7. septembrī, Rīgā Eiropas čempionātā basketbolā ceturtdaļfinālā iekļuva Slovēnija, kas jau pirmajā ceturtdaļā pret Itāliju ieguva 18 punktu pārsvaru un spēja to nosargāt līdz beigām (84:77). Pēc mača par atkāpšanos no Itālijas galvenā trenera amata paziņoja Džanmarko Poceko, tāpat karjeru izlasē noslēdzis Danilo Galināri.
Slovēnijas izlases uzvaru ar 42 punktiem (2p. 6/8, 3p. 5/11, soda metieni 15/16) kaldināja Luka Dončičs. No tiem 22 viņš bija iemetis jau pirmajā ceturtdaļā, bet puslaiku bija noslēdzis ar 30 gūtajiem punktiem. Otrajā puslaikā Itālija vairāk apgrūtināja slovēņa iespējas izcelties, un viņa metieni kļuva sarežģītāki.
Dončičs kļuvis tikai par trešo spēlētāju pēc Dirka Novicka un Pau Gazola "EuroBasket" vēsturē, kurš kādā spēlē iemet vismaz 40 punktus un sakrāj vismaz desmit bumbas zem groziem (spēlē ieguva tieši desmit). Tāpat viņš iekļuvis to spēlētāju pulkā (tādi ir kopumā pieci), kuri "EuroBasket" ietvaros vismaz 40 punktus iemet divās spēlēs.
Jau pašā spēles ievadā Dončičs, satriecoties ar Alesandro Pajolu, gan iedzīvojās kājas savainojumā. Pēc pirmās ceturtdaļas slovēņu superzvaigzne devās uz ģērbtuvēm, no kurām atgriezās otrās ceturtdaļas laikā, taču Jauns.lv novēroja, ka slovēnis manāmi pieklibo. Arī turpmākās spēles laikā bija redzams, ka ik pa laikam Dončičs nepārvietojas laukumā brīvi.
EUROBASKET UPDATE: Injury scare for Luka Doncic at EuroBasket as he is seen in clear discomfort and receiving spray treatment during a timeout, per commentators.#EuroBasket2025 pic.twitter.com/Ba7HqzugX7— Vaibhavi Malhotra (@vmalhotraaa) September 7, 2025
Pēc spēles noskaidrojās, ka došanās uz ģērbtuvi bija saistīta ar faktu, ka slovēņa traumai, kas nav konkretizēta, tika veikta ārstu aprūpe. Uzreiz pēc spēles Dončičs negribīgi piestāja īsi atbildēt uz dažiem žurnālistu jautājumiem, apstiprinot, ka ar viņu viss būs kārtībā. "Jā, man šobrīd sāp, tāpēc došos uz ģērbtuvēm, lai varētu saņemt aprūpi. Viss būs kārtībā."
Jauns.lv novēroja, ka pēc spēles starp Slovēniju un Itāliju daudzie mediju pārstāvji gaidīja tieši Dončiča atnākšanu. Viņš uz īsu brīdi piestāja, un gribētāju skaits, kas vēlējās nofotografēt, video formātā iemūžināt vai censties uzdot kādu jautājumu, bija ārkārtīgi liels. Pēc viņa došanās uz ģērbtuvēm lielākā daļa no mediju pārstāvjiem izzuda no mikszonas. Jau ziņots, ka pasaules zvaigžņu attieksme pret medijiem atšķiras - kamēr Kristaps Porziņģis nav atteicis, tikmēr Nikola Jokičs vien izgāja cauri mikszonai un ar žurnālistiem nerunāja.
Jāmin, ka šī nav pirmā reize, kad Luka Dončičs nav redzams pie komandas turnīra laikā. Pirms grupas pēdējās spēles pret Izraēlu Dončičs nebija redzams himnas atskaņošanas brīdī. Kā viņš norādīja pēc spēles, tad viņam bija steidzams tualetes apmeklējums. Tieši to kā iemeslu arī šoreiz pēc uzvaras astotdaļfinālā preses konferencē minēja galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs. "Viņš man teica, ka ies uz tualeti. Varbūt bija arī kāds cits iemesls, taču tas ir tas, ko viņš man teica."
Slovēnija trešdien ceturtdaļfinālā spēkosies pret pasaules čempioni Vāciju, kas ir viena no turnīra galvenajām favorītēm. Jau rīt, 9. septembrī, Turcija spēlēs pret Poliju, bet Latviju uzvarējusī Lietuva pret Grieķiju, savukārt 10. septembrī bez slovēņu un vāciešu cīņas paredzēta Somijas un Gruzijas duelis, vienai no šīm izlasēm pirmo reizi valsts vēsturē iesoļojot "EuroBasket" pusfinālā. Latvija turnīru noslēgusi 12. vietā, bet čempionāta fināls gaidāms 14. septembrī.