Gruzijas valdība ar vērienīgu prēmiju atalgo savas valsts basketbolistus un organizē fanu līgumreisus
Gruzijas premjerministrs Iraklijs Kobahidze paziņojis, ka valdība novirzīs teju miljons eiro vērtu finansiālo prēmiju valsts basketbola izlasei par tās sasniegto vēsturisko panākumu Eiropas čempionātā. Tāpat valdība organizē papildus fanu nonākšanu uz trešdien gaidāmo ceturtdaļfinālu pret Somiju.
Svētdien, 7. septembrī, pirmo reizi valsts vēsturē Eiropas čempionāta basketbolā ceturtdaļfinālu sasniedza Gruzija, kas Rīgā notiekošajās meistarsacīkstēs astotdaļfinālā ar 80:70 apspēlēja Franciju. Cīņā par vietu pusfinālā rīt, 10. septembrī, Gruzija cīnīsies pret Somiju, kādai no izlasei pirmo reizi valsts vēsturē sasniedzot pusfinālu.
Šo panākumu ar dāsnu finansiālo prēmiju atalgos Gruzijas valdība. Valsts premjerministrs Iraklijs Kobahidze pavēstīja, ka par iekļūšanu ceturtdaļfinālā valsts prēmēs basketbola izlasi ar trīs miljoniem Gruzijas lariem, kas ir aptuveni 945 tūkstoši eiro. Jāpiebilst, ka šī ir summa uz visu komandu, nevis katram spēlētājam vai tās dalībniekam. Ja to sadalītu uz 15 komandas dalībniekiem - 12 basketbolistiem un trīs treneriem, tad katrs saņemtu 63 000 eiro, taču komandā vēl ir apkalpojošais personāls.
"Tā kā mums ir vēsturisks rezultāts basketbolā, vēlos to nosvinēt ar finansiālu bonusu no valdības puses. Novirzīsim trīs miljonus laru par šo panākumu un par katru nākamo uzvaru šī gada "EuroBasket"," minēja valsts premjerministrs. Tas nozīmē, ka valsts finansiāli cenšas motivēt savus basketbolistus tiekties pēc medaļām, jo, uzvarot Somiju, Gruzijas izlase savu prēmiju dubultos.
Tas gan nav viss. Kā zināms Jauns.lv, tad uz rītdienas ceturtdaļfinālu sagaidāms Gruzijas basketbola līdzjutēju pieplūdums. Valsts valdība organizē vairākus līgumreisus uz Latvijas galvaspilsētu, lai šeit nogādātu fanus uz valstij svarīgo basketbola maču. Raugoties biļešu tirdzniecībā, uz spēli starp Somiju un Gruziju pieejamas vēl pietiekami daudz biļetes, bet tuvu izpārdošanai ir šodien plkst. 21:00 gaidāmais duelis starp Lietuvu un Grieķiju.
Eiropas čempionāts basketbolā norisināsies līdz 14. septembrim. Pēc šodien un rīt gaidāmajiem ceturtdaļfināliem piektdien, 12. septembrī, gaidāmi pusfināli, bet 14. septembrī medaļu spēles.