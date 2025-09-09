“Šis skolnieks visus karogus ir iemācījies!” Dvinskis nelaiž garām iespēju pajokot par Ošenieka ķibeli
Šonedēļ uzmanību izpelnījās sporta žurnālists Reinis Ošenieks, kurš, stāstot par gaidāmo “EuroBasket” ceturtdaļfinālu, uz brīdi samulsa un… aizmirsās, kā izskatās Grieķijas un Slovēnijas karogi. Mazais misēklis, protams, nepalika nepamanīts arī viņa kolēģim Kasparam Dvinskim, kurš steigšus izmantoja izdevību pajokot par amata brāļa neveiksmi.
Jau vēstīts, ka pirmdienas rītā, īsi pēc septiņiem, “Rīta panorāmas” studijā ar sporta ziņām klāt bija Reinis Ošenieks – kaislīgs basketbola fans, kurš skatītājiem cītīgi gatavojās izstāstīt, kādi ceturtdaļfināla pāri mūs sagaida. Taču, saucot komandas, gadījās pavisam cilvēcīga ķibele – Grieķijas un Slovēnijas karogi vienkārši “izkrita” no atmiņas.
Mans rīta prieks. @rainocean un situācija ar karogiem😃 Gandrīz kā, kad savulaik skolā izsauca pie tāfeles 😃 pic.twitter.com/2Dc0eWbPcU— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) September 8, 2025
Un te uz skatuves kāpa Kaspars Dvinskis no TV3 ziņām, kurš, protams, izmantoja iespēju atgādināt, ka viņam ģeogrāfija iet pie sirds: “Milzīgu paldies gribu teikt savai ģeogrāfijas skolotājai Daigai Mežzīlei, kura šobrīd strādā Ulbrokas vidusskolā, šis skolnieks visus karogus ir iemācījies,” sacīja Dvinskis, parādot uz sevi ar pirkstu un lepni smaidot.
Izcili @KasparsDv . 😄😄 Dvinsku ģimene spēj ziņu programmu parvērst izrādē. 👍 pic.twitter.com/T1VUfqyWlk— Mārcis (@viens_no) September 8, 2025
Arī pats Ošenieks notikušo uztvēra ar humoru un vēlāk vaļsirdīgi atzina: “Jā, nokaunos un atzīstu kļūdu! Tik pieminēšu, ka man trauma pret šīm grafikām, jo dažkārt gadās, ka grafiķi steigā sajauc karogus, un šorīt bija sajūta, ka kaut kas ir nogājis greizi. Tiešraides faktors, galvā centies ātri salīmēt basketbola dueļus, un viss aiziet putrā! Gadās.”