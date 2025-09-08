VIDEO: Reinis Ošenieks agrā rīta stundā pieļauj komisku misēkli
Kamēr Rīgā turpinās Eiropas čempionāts basketbolā, kura svētdienas astotdaļfināla pēdējais mačs starp Grieķiju un Izraēlu noslēdzās vien īsi pirms pusnakts, piedosim sporta cilvēkiem vieglus misēkļus agros nākamās dienas rītos.
Pirmdienas rītā īsi pēc septiņiem “Rīta panorāmas” studijā ar sporta ziņām klāt jau bija Reinis Ošenieks, kurš, kā jau kaislīgs basketbola līdzjutējs, televīzijas skatītājus vēlējās informēt par gaidāmajiem ceturtdaļfināla pāriem.
Saucot komandas, kas turpina piedalīties Eiropas čempionātā, sporta žurnālistam gadījās komisks misēklis – viņam piemirsās, kā izskatās Grieķijas un Slovēnijas valstu karogi. Kam negadās, turklāt tik agrā rīta stundā.
Mans rīta prieks. @rainocean un situācija ar karogiem😃 Gandrīz kā, kad savulaik skolā izsauca pie tāfeles 😃 pic.twitter.com/2Dc0eWbPcU— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) September 8, 2025
Lai palīdzētu Reinim, varam atgādināt, ka grieķi ir tie, kuru līderis ir Jannis Adetokunbo, bet slovēņi – kuru rindās spēlē čempionāta rezultatīvākais basketbolists Luka Dončičs.