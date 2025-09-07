Supersensācija Rīgā! Gruzija aizsūta mājās Eiropas vicečempioni Franciju
Gruzijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā pārsteidzoši uzvarēja Franciju, pirmo reizi iekļūstot ceturtdaļfinālā, kur tās pretiniece būs Somija. Gruzijas basketbolisti bija pārāki ar rezultātu 80:70 (24:20, 14:17, 20:17, 22:16).
Arī gruzīnu pretinieki somi astotdaļfinālā parūpējās par pārsteigumu, uzveicot turnīra galveno favorīti Serbiju, kuras sastāvā bija Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) trīskārtējais vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs.
Gruzijas izlasē pa 24 punktiem guva Tornike Šengelija un Kalmars Boldvins, izcīnot attiecīgi astoņas un četras atlēkušās bumbas, 14 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Aleksandram Mamukelašvili, bet astoņus punktus guva un četras rezultatīvas piespēles atdeva Goga Bitadze.
Francūžiem 14 punktus guva Silvēns Fransisko, 12 punkti bija Geršonam Jabuselem, desmit punktus guva Muamadū Žaitē, bet deviņi punkti un četras pārtvertas bumbas bija Elijem Okobo.
Francijas basketbolisti realizēja tikai sešus no 36 tālmetieniem, turpretī gruzīniem precizitāti bija trīsreiz labāka (10/18).
Pirms tam Polija ar rezultātu 80:72 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, kļūstot par Turcijas pretinieci ceturtdaļfinālā.
Vēlāk plkst.18.30 Itālija spēlēs ar Slovēniju, bet noslēdzošajā mačā plkst.21.45 Grieķija cīnīsies ar Izraēlu.
Jau ziņots, ka sestdien Latvija ar 79:88 zaudēja Lietuvai, Vācija ar 85:58 pārspēja Portugāli, bet Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju, bet Somija ar 92:86 pārspēja favorīti Serbiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.