Jaunais Rolanda Šmita komandas biedrs Stambulā skaidro Francijas izlases fiasko "EuroBasket"
Pēc Francijas basketbola izlases izstāšanās no 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā tās spēlētājs Aizeja Kordinjē sarunā ar Jauns.lv komentēja iemeslus neveiksmei astotdaļfinālā pret Gruziju.
Eiropas čempionātā basketbolā, kura izslēgšanas spēles notiek Rīgā, turpinās pārsteigumi. Astotdaļfinālā jau apstājušās tādas izlases kā Latvija, Serbija (to uzlūkoja kā visa turnīra galveno favorīti), kā arī Francija. Pēdējie šodien, 7. septembrī, astotdaļfinālā ar 70:80 piekāpās Gruzijai, kas "EuroBasket" labāko astotnieku sasniedz pirmo reizi valsts vēsturē.
"Tas ir Eiropas čempionāts. Katra spēle ir grūta, īpaši jau izslēgšanas spēlēs un pret tādu komandu kā Gruzija, kas ir lepna par savu nāciju. Man šķiet, ka ar nepareizu pieeju sagaidījām spēli, ļaujot pretiniekam iegūt pārliecību. Mēs nedrīkstējām to pieļaut," pēc spēles komentārā Jauns.lv teica Francijas izlases aizsargs Aizeja Kordinjē. Viņš laukumā pabija vien 9:42 minūtes, tajās iemetot četrus punktus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas un atdeva vienu piespēli.
"Zinājām, ka Gruzija no paša spēles sākuma būs gatava cīņai. Arī mēs paši kā komandai bijām gatavi šim duelim. Vienkārši nepareizi piegājām spēlei. Kad šādai komandai atļauj ieiet spēlē, tad pret to nav vienkārši cīnīties. Mēs cīnījāmies, nepadevāmies, taču neatradāmies labākajās pozīcijās, lai uzvarētu," turpināja Francijas izlases aizsargs. Viņam kopumā nebija augstvērtīga loma komandā - 13,3 minūtēs vidēji gūti 5,2 punkti, izcīnītas divas atlēkušās bumbas un atdotas 0,8 piespēles.
Kordinjē uzsvēra, ka Francija varējusi labāk spēlēt aizsardzībā, taču tas nav bijis vienīgais iemesls zaudējumā. Tāpat komandai nevedās ar tālmetienu izpildi - vien 6/36 jeb 16,7%. "Mēs vienkārši pieļāvām muļķīgas kļūdas. Šo zaudējumu ir grūti pieņemt, jo turnīram mums bija augsti mērķi. Nevaram īsti jau iepriekš kontrolēt, kā tiks realizēti metieni, kā cīnīsimies un izpildīsim spēles plānu."
Šovasar Francijas izlase nespēlēja savā spēcīgākajā sastāvā. Dažādu apsvērumu dēļ valstsvienībai nebija pieejami tādi basketbolisti kā Rūdijs Gobērs, Evans Furņē, Viktors Vembanjama, Matiass Lesors un citi, bet turnīra gaitā traumā iedzīvojās jaunais talants Alekss Sarrs. Karjeras izlasē beiguši Nikolā Batums un Nando de Kolo. "Var tikai mācīties," mazrunīgs par to, ko no šāda turnīra iznākuma var iegūt jaunie Francijas izlases spēlētāji, teica Kordinjē.
Pats Francijas izlases aizsargs nākamo sezonu pavadīs kopā ar Latvijas izlases basketbolistu Rolandu Šmitu. Viņš šovasar parakstīja divu gadu līgumu ar Turcijas komandu Stambulas "Anadolu Efes". Pirms tam Kordinjē bija viens no Boloņas "Virtus" līderiem, spēlējot arī bijušā Latvijas izlases trenera Lukas Banki vadībā.