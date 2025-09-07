Beisbola fane atņem tēvam ar dēlu bumbu, un kļūst par nīstāko cilvēku internetā. VIDEO
Tiešraides kamera izraisījusi kārtējo sensāciju - ļaužu nežēlastībā kritusi kāda sieviete, kas beisbola spēles laikā atņēma tēvam ar dēlu beisbola bumbu.
5. septembrī negaidīts skandāls uzvirmoja beisbola spēlē starp Filadelfijas "Phillies" un Maiami "Marlins". Pēc tam, kad centra spēlētājs Harisons Beiders iesita līdzjūtēju pūlī bumbiņu, kāds fans to noķēra un uzdāvināja savam dēlam, sirsnīgi viņu apskaujot. Taču vīrieša prieks nebija ilgs — kāda cita līdzjutēja, kura arī vēlējās tikt pie bumbiņas, sekoja vīrietim un pieprasīja, lai tā tiktu atdota viņai. Pēc īsa strīda viņa panāca savu, un puisēnam nācās šķirties no vērtīgās trofejas.
Aculiecinieki iemūžinājuši video, kurā sieviete iapgalvo, ka bumba sākotnēji atradusies viņas rokās un, ka vīrietis to “viņai atņēmis”, tomēr vairāki klātesošie šādas runas nolieguši.
Beisbola līdzjutēji sievieti jau paspējuši nodēvēt par “Kārenu” [vārds, ko izmanto, lai apzīmētu allaž neapmierinātas sievietes] un atklāti pauduši neapmierinātību ar šādu uzvedību spēles laikā. Iemūžinātie kadri izraisījuši arī plašas diskusiju internetā par sportisko garu un cieņu pret jaunākajiem līdzjutējiem.
Jāpiemin, ka stāsts noslēdzās pozitīvi, jo spēles organizatori pēc spēles puisēnam sagādāja pārsteigumu — pasniedza viņam dāvanu maisiņu, un nodrošināja tikšanos ar Beideru. Beisbolists pēc nepatīkamā starpgadījuma ne tikai uzmundrināja jauno fanu, bet arī pasniedza viņam nūju ar savu autogrāfu.
Jau ziņots, ka šis nav pirmais skandāls, kas izcēlies pēc tiešraides kameras iemūžinātiem kadriem. Aizvadītajā nedēļā par interneta sensāciju kļuva kāds poļu miljonārs, kas ASV atklātā tenisa čempionāta laikā, no zēna rokām izrāva tenisista Kamila Majhšaka parakstīto cepuri. Bet 17. jūlijā Coldplay” koncertā kameras nofiksēja kādu pāri, kas tika pieķerts krāpšanā.