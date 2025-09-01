Poļu miljonārs, kurš kļuva bēdīgi slavens ar savu neglīto rīcību "US Open" laikā, beidzot sniedzis komentāru par notikušo
Poļu miljonārs Pjotrs Ščereks, kurš kļuva par interneta sensāciju, kad ASV atklātā tenisa čempionāta laikā, no zēna rokām izrāva tenisista Kamila Majhšaka parakstīto cepuri, sniedzis pirmos komentārus par notikušo.
Video sociālajos tīklos skatīts vairāk nekā 19 miljonu reižu
Ceturtdien, 28. augustā, nepatīkams incidents notika ASV atklātā čempionāta laikā, pēc intensīva otrās kārtas mača, kurā pasaules ranga 76. vietas īpašnieks, poļu tenisists Kamils Majhšaks piecu setu cīņā pieveica ATP ranga devītajā vietā esošo Karenu Hačanovu.
Pēc sacensību noslēguma Majhšaks devās pie līdzjūtējiem, lai sniegtu viņiem atogrāfus un kādā mirklī tenisists izlēma savu cepuri uzdāļāt jaunam zēnam, kas viņu gaidīja tribīnēs.
Tomēr dažus mirkļus pēc tam, kad tenisists iedeva zēnam cepuri, viņam to no rokām šķietami izrāva poļu miljardieris un ceļu būves uzņēmuma "Drogbruk" izpilddirektors Piotrs Ščereks. Lai padarītu situāciju sarežģītāku, jāpiemin, ka "Drogbruk" ir sponsors arī Majhšaka pārstāvētajam tenisa klubam Polijā.
Pēc notikušā, Polijas miljonāra sociālos tīklus, kā arī "LinkedIn" profilu pārpludināja neskaitāmas negācijas no tūkstošiem tenisa fanu visā pasaulē, kas nosodīja Ščereka neglīto rīcību. Incidents meta ēnu arī uz viņa vadīto uzņēmumu "Drogbruk". Video vietnē "X" ticis skatīts vairāk nekā 19 miljonu reižu.
"Man šķita, ka cepure tika sniegta manā virzienā..." pauž polijas miljonārs
Pēc vairāku dienu klusēšanas par savu rīcību beidzot izteicies arī pats Ščereks. Viņš paziņojumā norādīja, ka "bija pārliecināts, ka tenisa zvaigzne sniedza savu cepuri viņa virzienā". "Es zinu, ka es izdarīju kaut ko tādu, kas izskatījās pēc apzināta suvenīra atņemšanas bērnam," pauž miljonārs. "Tāds nebija mans nodoms, bet tas nemaina faktu, ka es sāpināju zēnu un sarūgtināju tenisa fanus."
"Es vēlos nepārprotami atvainoties zēnam, viņa ģimenei, kā arī visiem faniem un pašam spēlētājam," pauda 50 gadus vecais izpilddirektors, piebilstot, ka pēc skandāla cepuri zēnam ir atdevis.
Tikmer 29 gadus vecais tenisists Majčrzaks sestdien laikrakstam "New York Post" pastāstīja, ka "acīmredzot tribīnēs notika kaut kāda veida apjukums". "Es to vienkārši nepamanīju. Man bija tāds kā nedzīvs skatiens, pēc spēles. Esmu pārliecināts, ka puisis rīkojās emociju karstuma brīdī," pauda sportists. Tāpat tenisists pēc notikušā tikās ar zēnu un pasniedza viņam citus suvenīrus.