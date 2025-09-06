Latvijas futbolisti cieš zaudējumu Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Serbiju
Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien Rīgā cieta zaudējumu 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar Serbijas valstsvienību.
Latvijas izlase K grupas mačā zaudēja ar 0:1 (0:1).
Septītajā minūtē Renārs Varslavāns saņēma piespēli viesu soda laukumā un izpildīja pirmo sitienu pa vārtiem, taču sitiens neiznāca spēcīgs, un bumba lidoja vārtu vidū, kur to ar kāju atsita serbu vārtsargs Džordže Petrovičs.
12.minūtē pēc ātras saspēles ar saspēles ar Aleksandaru Kataju Dušans Vlahovičs ar sitienu ārpus soda laukuma trāpīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, izvirzot Serbiju vadībā ar 1:0.
28.minūtē bumba pēc Lukas Joviča sitiena no soda laukuma kreisās puses, skarot vārtu stabu, trāpīja Latvijas vārtu labajā augšējā stūrī, taču aizmugures dēļ vārti netika ieskaitīti.
38.minūtē pēc stūra sitiena izspēles no labās puses un Ivana Iliča centrējuma no 11 metru atzīmes ar galvu vārtu kreisajā augšējā stūrī sita aizsargs Strahinja Pavlovičs, taču Latvijas izlases vārtsargs Krišjānis Zviedris lēcienā sitienu atvairīja.
Otro puslaiku Latvijas izlase sāka ar trim maiņām, Vitālija Jagodinska, Alekseja Saveļjeva, kurš pirmajā puslaikā nopelnīja dzelteno kartīti, un Jāņa Ikaunieka vietā laukumā nākot Dario Šitam, Lūkasam Vapnem un Denisam Meļņikam.
54.minūtē Zviedris atvairīja Iliča sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, bet pretuzbrukumā dzelteno kartīti ar pārkāpumu pret Šitu tuvu Serbijas soda laukumam nopelnīja Saša Lukičs.
72.minūtē Varslavāns no soda laukuma sita vārtu labajā stūrī, bet vārtsargs Petrovičs lēcienā bumbu atvairīja.
76.minūtē Vladislavu Gutkovski mājinieku rindās nomainīja Bruno Melnis.
81.minūtē Strahinja Pavlovičs no soda laukuma sita vārtu kreisajā apakšējā stūrī, bet bumbas ceļā stājās Meļņiks, bloķējot sitienu.
83.minūtē Latvijas izlase veica pēdējo maiņu, Alvi Jaunzemu nomainot Robertam Savaļniekam.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē Varslavāns no soda laukuma pie viņa atlēkušo bumbu trāpīja pa kreiso vārtu stabu, bumbai atlecot laukumā.
Kvalifikācijas K grupā Anglijai trīs mačos ir deviņi, bet Serbijai - septiņi punkti. Četrās cīņās Albānija ir sakrājusi piecus punktus, Latvija - četrus punktus, bet Andora pie punktiem nav tikusi.
Sestdien Anglija šajā grupā savā laukumā tiksies ar Andoru.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, bet jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību.
Serbija jūnijā viesos spēlēja 0:0 ar Albāniju un ar 3:0 mājās uzvarēja Andoru.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137., bet Serbija - 32.vietā.
Šoreiz izlases rīcībā nav komandas kapteiņa Kristera Tobera, kuram ir veselības problēmas, kā arī jau ilgstoši savainotā Roberta Uldriķa.
Latvijas izlasē galvenajam trenerim Paolo Nikolato palīdz treneri Masimo Paganins un Aleksandrs Cauņa, vārtsargu treneris Gabriele Aldegāni, fiziskās sagatavotības treneri Vinčenco Pinkolīni un Māris Smirnovs, kā arī videoanalītiķi Leonardo Karleti un Iļja Ščaņicins.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija), Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS);
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Serbijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Džordže Petrovičs ("Bournemouth", Anglija), Dragans Rosičs (Novisadas "Vojvodina"), Lazars Kaličanins (Belgradas "Čukarički");
aizsargi - Nikola Milenkovičs ("Nottingham Forest", Anglija), Strahinja Pavlovičs ("AC Milan", Itālija), Milošs Veļkovičs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stahinja Erakovičs (Sanktpēterburgas "Zenit", Krievija), Alekss Terzičs ("Salzburg", Austrija), Srdžans Babičs (Maskavas "Spartak", Krievija), Kosta Nedeļkovičs ("Leipzig", Vācija), Jans Karlo Simičs ("Anderlecht", Beļģija), Nemanja Strojičs (Telavivas "Maccabi", Izraēla);
pussargi - Nemanja Gudeļs ("Sevilla", Spānija), Filips Kostičs (Turīnas "Juventus", Itālija), Saša Lukičs (Londonas "Fulham", Anglija), Nemanja Maksimovičs (Dubaijas "Shabab Al Ahli", AAE), Andrija Živkovičs (Saloniku PAOK, Grieķija), Ivans Iličs ("Torino", Itālija), Lazars Samardžičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Urošs Račičs (Saloniku "Aris", Grieķija), Veļko Birmančevičs (Prāgas "Sparta", Čehija), Aleksandars Katajs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stefans Mitrovičs ("Verona", Itālija), Ogņens Ugrešičs (Belgradas "Partizan");
uzbrucēji - Aleksandars Mitrovičs ("Al Hilal", Saūda Arābija), Luka Jovičs (Atēnu AEK, Grieķija), Dušans Vlahovičs (Turīnas "Juventus", Grieķija), Nikola Štuličs ("Charleroi", Beļģija).