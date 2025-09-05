Unikāla kinoliecība: četrgadīgais Helmuts Balderis uz slidām “Daugavas” stadionā
Latvijas Nacionālā Kino centra portāls filmas.lv pirms Zinību dienas uz dažām dienām brīvpieejā “atvēra” vairākus kinodarbus, kuros varēja vērot pirms vairākiem gadu desmitiem uzņemtos kinodarbus par bērnu un jauniešu mācību gaitām un ārpusskolas nodarbībām. Vienā no kinožurnāliem varēja vērot, kā “Daugavas” stadiona slidotavā uz ledus iziet toreiz vēl četrus gadus vecā nākamā Latvijas hokeja leģenda Helmuts Balderis.
Savu sportista karjeru Helmuts Balderis uzsāka daiļslidošanā un tikai vēlāk pievērsās hokejam un PSRS izlases sastāvā kļuva par trīskārtēju pasaules un Eiropas čempionu, kā arī Ziemas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēju (1980). Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas viņš kļuva par Latvijas izlases galveno treneri. Viņš bija arī uzņēmējs (Rīgas Sporta pils īpašnieks), kā arī Rīgas domes deputāts.
Rīgas Mākslas un Chronikālo filmu kinostudijas kinožurnāla “Pionieris” 1957. gada pirmajā numurā ir sižets par treneres Ārijas Križanovskas darbu “Daugavas” stadionā, kur viņa apmāca jaunos daiļslidotājus. Viens no šī sižeta varoņiem ir Helmuts Balderis. Kinožurnāla aizkadra balss vēsta:
“Mēdz teikt, ka izcili daiļslidotāji piedzimst ar slidām pie kājām. (..) Re, kur nāk vecmeistars Helmuts Balderis. Viņam tikai četri gadi, bet uz slidām viņš jūtas drošāk kā dažs uz zemes. Ārijas Križanovskas vadībā “Daugavas” stadionā daiļslidošanu mācās daudzi zēni un meitenes. Vai mēs neesam braši!”
Kinožurnāla “Pionieris” 1957. gada 1. numuru var noskatīties šeit: www.filmas.lv/movie/4294/ (sižets par jaunajiem daiļslidotājiem no 7:19 minūtes).